El motivo por el cual Max Verstappen no podría irse a Mercedes en la próxima temporada de la Fórmula 1

A partir de este motivo y de su rendimiento en la temporada de la Fórmula 1 , Max Verstappen no podrá activar su cláusula de salida de Red Bull (tiene contrato hasta 2028). Según informó el medio especializado Motorsport, el contrato del neerlandés indica que si está fuera de los tres primeros puestos en el campeonato en un punto de medición (el parón de verano) se podría ir de la escudería austríaca.

verstappen.jpg Max Verstappen seguiría en Red Bull en 2026 por un motivo particular. Instagram @maxverstappen1

No obstante, tras el resultado conseguido el fin de semana en Spa-Franconchamps (terminó 4°) eso no es un problema, debido a que la cláusula de rendimiento de cara a la temporada 2026 no entraría en vigor por ahora. Además, en el mundo de la F1, todos los contratos son rescatables por lo que Max podría abandonar al equipo que le dio cuatro títulos del mundo.