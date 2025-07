Sin filtro: Max Verstappen habló por primera vez tras la salida de Christian Horner

Max Verstappen rompió el silencio y se refirió por primera vez a la salida de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull . En la previa del Gran Premio de Bélgica, el neerlandés enfrentó a la prensa en Spa-Francorchamps y aseguró que la decisión no influye en su compromiso con la escudería austríaca.

El tricampeón mundial también reveló cómo se enteró del cambio: “Medio día antes, los accionistas me lo dijeron... ellos manejan el equipo y yo soy el piloto, así que lo que decidan es totalmente su derecho”.

christian horner max verstappen Max Verstappen habló en Spa sobre el reemplazo de Horner Instagram @maxverstappen1

Sobre Mekies, su nuevo jefe, fue elogioso: “Ante todo, es una gran persona, muy inteligente… Está increíblemente motivado, y eso me gusta. Se le nota el fuego interno”.

Cuando se le preguntó si consideraba irse de Red Bull, respondió con ironía: “También existe la posibilidad de que no me despierte mañana, así que no habría conducción en absoluto”. Y concluyó: “Estoy muy feliz donde estoy”.