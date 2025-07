Los rumores que unen a Max Verstappen con Mercedes impactan en otro piloto de la Fórmula 1

En este contexto, Jenson Button , campeón mundial en 2009, compartió su mirada sobre un posible cambio de alineación en la escudería alemana : “Sé que tienen al joven Kimi Antonelli , que puede ser una futura estrella, pero eso todavía no lo sabemos…”, comentó el británico en diálogo con el sitio oficial de la F1 .

kimi antonelli Kimi Antonelli, joven piloto de Mercedes Instagram @kimi.antonelli

Max Verstappen ¿junto a George Russell?

Además, agregó una reflexión que llamó la atención: “A ver, reemplazar a George con Max se me hace un movimiento un tanto extraño, porque siempre demostró estar a la altura y la verdad no hay muchos argumentos deportivos que justifiquen su reemplazo. ¿Por qué no se garantizan tener dos pilotos muy competitivos?”