El mensaje optimista de Edinson Cavani tras el empate que alargó la peor racha de Boca: "Nunca mucho..."

Tras los silbidos en el 1-1 ante Racing, Cavani contestó a las críticas con un mensaje de lucha y perseverancia para intentar revertir la crisis futbolística.

En un nuevo capítulo de la crisis futbolística que atraviesa, Boca debió conformarse con un 1-1 ante Racing en la Bombonera, que extendió a 12 partidos la peor racha sin victorias en su historia del club. La igualdad la concretó Milton Giménez, que ingresó en lugar de Edinson Cavani y le dio el tanto del empate a la Academia.

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el empate dejó sabor amargo en el Xeneize, que tuvo en Edinson Cavani a uno de sus protagonistas no solo por su juego sino también por la reacción del público. El delantero uruguayo tuvo varias chances claras para marcar, pero volvió a mostrar falencias en la definición y terminó siendo blanco de silbidos cuando fue reemplazado, una situación que generó debate y polémica.

El posteo del Matador Cavani en sus redes sociales Cavani posteo último Lejos de esquivar la polémica, Cavani rompió el silencio mediante una historia en Instagram donde expresó sus sensaciones en este difícil momento de Boca. Sin aludir directamente a los silbidos, el delantero usó la frase “Nunca mucho cuesta poco” para graficar su actualidad y el desafío que enfrenta.

Con un mensaje claro de optimismo y perseverancia, agregó: “A seguir y seguir”, dejando en evidencia que no piensa bajar los brazos y seguirá dando pelea para encontrar su mejor versión y ayudar a revertir la crisis futbolística que atraviesa el club.