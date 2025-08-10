La nueva mala noticia que recibió Boca tras los resultados de la jornada dominical del torneo Clausura

El empate ante Racing y la victoria de Argentinos dejaron al Xeneize fuera de los puestos que otorgan un boleto al máximo certamen continental.

Boca perdió un lugar en la tabla anual y quedó fuera de zona de clasificación a la Copa Libertadores.

La cuarta fecha del torneo Clausura sigue su curso y Boca fue uno de los grandes perjudicados en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores. Su empate 1-1 ante Racing, sumado a otros resultados del domingo, modificaron el panorama en la tabla anual y complicaron sus chances internacionales.

El triunfo de Argentinos Juniors por 1-0 ante Unión fue determinante: el Bicho llegó a 38 puntos, se ubicó tercero en la general y desplazó a Boca (36) de la última plaza que da acceso a la fase previa de la Libertadores 2026. Para colmo, el equipo de La Paternal consiguió su primera victoria en el Clausura y alcanzó los 5 puntos, relegando al Xeneize al 14° puesto de 15 en el Grupo A.

Boca perdió su lugar en la Copa y quedó muy abajo en el torneo Clausura Embed La única buena noticia para los dirigidos por Miguel Ángel Russo fue la derrota de Aldosivi frente a Barracas Central (3-1), que dejó al Tiburón en el último lugar de la zona con 2 unidades. Sin embargo, la preocupación es clara: Boca está lejos de la regularidad y su margen de error se achica.

En este contexto, el conjunto de La Ribera tiene dos caminos para meterse en la próxima Copa Libertadores: ganar el Clausura -lo que lo clasificaría directamente- o recuperar terreno en la tabla anual. Quedan 12 fechas por delante, pero el colchón de puntos que heredó del ciclo de Fernando Gago se va reduciendo.