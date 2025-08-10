La nueva mala noticia que recibió Boca tras los resultados de la jornada dominical del torneo Clausura
El empate ante Racing y la victoria de Argentinos dejaron al Xeneize fuera de los puestos que otorgan un boleto al máximo certamen continental.
La cuarta fecha del torneo Clausura sigue su curso y Boca fue uno de los grandes perjudicados en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores. Su empate 1-1 ante Racing, sumado a otros resultados del domingo, modificaron el panorama en la tabla anual y complicaron sus chances internacionales.
El triunfo de Argentinos Juniors por 1-0 ante Unión fue determinante: el Bicho llegó a 38 puntos, se ubicó tercero en la general y desplazó a Boca (36) de la última plaza que da acceso a la fase previa de la Libertadores 2026. Para colmo, el equipo de La Paternal consiguió su primera victoria en el Clausura y alcanzó los 5 puntos, relegando al Xeneize al 14° puesto de 15 en el Grupo A.
Boca perdió su lugar en la Copa y quedó muy abajo en el torneo Clausura
La única buena noticia para los dirigidos por Miguel Ángel Russo fue la derrota de Aldosivi frente a Barracas Central (3-1), que dejó al Tiburón en el último lugar de la zona con 2 unidades. Sin embargo, la preocupación es clara: Boca está lejos de la regularidad y su margen de error se achica.
En este contexto, el conjunto de La Ribera tiene dos caminos para meterse en la próxima Copa Libertadores: ganar el Clausura -lo que lo clasificaría directamente- o recuperar terreno en la tabla anual. Quedan 12 fechas por delante, pero el colchón de puntos que heredó del ciclo de Fernando Gago se va reduciendo.
Este domingo, Boca dependía de otros resultados para no complicar aún más su situación, pero la alegría duró poco. Argentinos le dio un nuevo golpe, y el Xeneize sigue mirando de reojo la tabla, cada vez más apretado y con la obligación de empezar a ganar.