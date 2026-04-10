El Lobo va por puntos clave: Franco repite equipo y apunta todo a Platense

Gimnasia visita a Platense con el mismo once que venció a Vélez y la obligación de sumar para acercarse al objetivo de puntos.

Gimnasia y Esgrima entra en una etapa decisiva del torneo y no hay margen para relajarse. El equipo de Darío Franco ya tiene todo listo para visitar este domingo a las 15:30 a Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, con un objetivo claro: sumar tres puntos vitales.

El entrenador apostará por la continuidad y repetirá el mismo equipo que viene de lograr una gran victoria por 3 a 2 ante Vélez Sarsfield. La idea es sostener el funcionamiento y la confianza que dejó ese triunfo, en un momento donde cada punto empieza a pesar.

La semana fue tranquila en lo externo, pero intensa en lo interno. Mucho trabajo, exigencia alta y foco absoluto en lo que viene. Porque el Lobo sabe que está en una zona donde necesita sumar sí o sí.

El Lobo de Darío Franco busca los tres puntos gimnasia velez dario franco (6) Alf Ponce Mercado / MDZ Con apenas dos unidades, el objetivo es claro: alcanzar entre seis y ocho puntos en los cuatro partidos que quedan en disputa y acercarse lo máximo posible a la meta de los 20 puntos planteada a principio de temporada.

En ese camino, el duelo ante Platense aparece como el primer paso de esa mini final.