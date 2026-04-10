El Lobo va por puntos clave: Franco repite equipo y apunta todo a Platense
Gimnasia visita a Platense con el mismo once que venció a Vélez y la obligación de sumar para acercarse al objetivo de puntos.
Gimnasia y Esgrima entra en una etapa decisiva del torneo y no hay margen para relajarse. El equipo de Darío Franco ya tiene todo listo para visitar este domingo a las 15:30 a Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, con un objetivo claro: sumar tres puntos vitales.
El entrenador apostará por la continuidad y repetirá el mismo equipo que viene de lograr una gran victoria por 3 a 2 ante Vélez Sarsfield. La idea es sostener el funcionamiento y la confianza que dejó ese triunfo, en un momento donde cada punto empieza a pesar.
La semana fue tranquila en lo externo, pero intensa en lo interno. Mucho trabajo, exigencia alta y foco absoluto en lo que viene. Porque el Lobo sabe que está en una zona donde necesita sumar sí o sí.
El Lobo de Darío Franco busca los tres puntos
Con apenas dos unidades, el objetivo es claro: alcanzar entre seis y ocho puntos en los cuatro partidos que quedan en disputa y acercarse lo máximo posible a la meta de los 20 puntos planteada a principio de temporada.
En ese camino, el duelo ante Platense aparece como el primer paso de esa mini final.
Además, no será un viaje más. Gimnasia se quedará en Buenos Aires tras el partido, ya que el miércoles 15 enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina. Por eso, Franco decidió llevar una lista de concentrados más amplia de lo habitual, pensando en ambos compromisos.
El Lobo no solo juega un partido. Juega una parte importante de su futuro inmediato.