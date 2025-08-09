El llamativo palito de Leo Paredes a Racing tras el empate en la Bombonera: "Ellos se..."

Leandro Paredes habló en zona mixta con los medios y lanzó una picante declaración contra la Academia de Gustavo Costas tras el 1-1 en la Bombonera.

Boca sigue sin poder revertir el mal presente futbolístico. En una semana que estuvo marcada por la disolución del Consejo de Fútbol, la posible salida de Miguel Ángel Russo y la rescisión de Marcos Rojo, el cuadro de la Ribera no pudo ganar ante su gente en la Bombonera y empató 1-1 ante el Racing de Gustavo Costas. Con goles de Santiago Solari (R) y Milton Giménez, el Xeneize y la Academia quedaron a mano y se repartieron puntos.

De esta manera, el Xeneize llegó a 12 partidos sin conocer el triunfo (la peor racha de su historia), se ubica en la posición 13° en la zona A con 3 unidades y ahora tendrá que visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas con la presencia del público visitante.

El palito de Leandro Paredes a Racing tras el 1-1 en la Bombonera Tras el final del partido, Leandro Paredes, uno de los mejores jugadores del equipo de Russo, habló con los medios en zona mixta y allí hizo un análisis del encuentro, pero lo más llamativo fue el palito que le tiró al elenco de Avellaneda por el resultado final: "Para mí, por cómo se dio todo hoy dejamos dos puntos en el camino porque habíamos creado muchas situaciones y no pudimos convertir. En el segundo tiempo ellos se encontraron con el gol. En el primer tiempo crearon un poco más, pero en el complemento no habían hecho nada", sentenció.

El palito de Leandro Paredes a Racing tras el 1-1 en la Bombonera (Créditos: TyC Sports) Luego, el campeón del mundo dejó en claro que Boca debe mejorar su rendimiento de cara al futuro y volver a la senda de la victoria: "Más allá de los primeros minutos del primer tiempo creo que después hicimos un buen partido. Creando mucha ocasiones, errando mucho. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando, tenemos que levantar la cabeza, trabajar y pensar en lo que viene", lanzó.

"Más jugando en nuestra cancha y con nuestra gente. Queremos ganar siempre, queríamos salir de este momento y encontrar la victoria. Hicimos todo para poder tenerla y, lamentablemente, nos vamos con sabor amargo", agregó.