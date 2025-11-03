El jugador que le pidió a la AFA que su equipo pueda jugar los playoffs del Clausura aunque descienda: "Que por lo menos lo charlen"
El volante pidió públicamente que, si su equipo queda entre los ocho mejores del Clausura, AFA les permita disputar los playoffs aunque pierda la categoría.
Durante la tarde noche del domingo, el derby cuyano entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan culminó en un aburrido empate en cero en el Feliciano Gambarte que dejó a ambos equipos comprometidos en la lucha por no descender junto a Aldosivi de Mar del Plata.
Y al Verdinegro sanjuanino se le suscita una encrucijada. Es que mientras pelea por no descender, también lo hace por entrar a la fase final del torneo Clausura. De hecho, hoy se ubica en el séptimo lugar de la tabla de la Zona B y estaría clasificando a los playoffs. Sin embargo, de mantenerse en esa situación de privilegio, si le toca descender a la Primera Nacional no podría afrontar los octavos de final del certamen.
Te Podría Interesar
El fuerte pepido del Pulpo González a la AFA por San Martín de San Juan
“Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen, porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también”, expresó Diego Pulpo González en Paso a Paso.
El mediocampista remarcó que ése es el principal deseo del plantel, que todavía lucha por no bajar de categoría en la tabla de promedios. “Ese es el pensamiento que tenemos: que si estamos entre los ocho, nos permitan competir por ese título”, insistió.
San Martín ocupa el séptimo puesto de la Zona B con 18 puntos, pero su permanencia en Primera está en riesgo. Si desciende, su lugar en los playoffs lo ocuparía Gimnasia, hoy noveno. La pelea por la permanencia está al rojo vivo: Aldosivi y el Santo sanjuanino están igualados en el fondo, con 27 unidades en la tabla anual, seguidos muy de cerca por Godoy Cruz (28), Newell’s, Sarmiento y Talleres (30).