El jugador que le pidió a la AFA que su equipo pueda jugar los playoffs del Clausura aunque descienda: "Que por lo menos lo charlen"

Durante la tarde noche del domingo, el derby cuyano entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan culminó en un aburrido empate en cero en el Feliciano Gambarte que dejó a ambos equipos comprometidos en la lucha por no descender junto a Aldosivi de Mar del Plata.

Y al Verdinegro sanjuanino se le suscita una encrucijada. Es que mientras pelea por no descender, también lo hace por entrar a la fase final del torneo Clausura. De hecho, hoy se ubica en el séptimo lugar de la tabla de la Zona B y estaría clasificando a los playoffs. Sin embargo, de mantenerse en esa situación de privilegio, si le toca descender a la Primera Nacional no podría afrontar los octavos de final del certamen.

"Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol... en este torneo San Martín está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen, porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también", expresó Diego Pulpo González en Paso a Paso.

El mediocampista remarcó que ése es el principal deseo del plantel, que todavía lucha por no bajar de categoría en la tabla de promedios. “Ese es el pensamiento que tenemos: que si estamos entre los ocho, nos permitan competir por ese título”, insistió.