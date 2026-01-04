Presenta:

El jugador "prescindible" que Boca evalúa ceder a préstamo a otro equipo de la Liga Profesional

Mientras espera refuerzos, Boca analiza liberar espacio en el plantel. Un volante con muy poco rodaje en 2025 aparece como posible salida a préstamo.

Diego Bautista

Mientras Úbeda espera por refuerzos, hay jugadores prescindibles que empiezan a definir su futuro.&nbsp;

Boca Juniors sigue aguardando refuerzos, pero la superpoblación del plantel también obliga a pensar en salidas. En ese escenario, uno de los futbolistas con menos participación en todo el año aparece como candidato a irse a préstamo para buscar continuidad.

Se trata de Agustín Martegani, el volante que llegó desde San Lorenzo a mediados de 2024 y que en todo 2025 apenas acumuló 90 minutos oficiales, repartidos en dos partidos disputados entre enero y febrero. Desde entonces, no volvió a tener acción.

Agustín Martegani podría salir a préstamo a otro equipo argentino

Agustín Martegani, uno de los futbolistas que no será tenido en cuenta en el proyecto de Boca Juniors para el 2026.

Agustín Martegani, uno de los futbolistas que no será tenido en cuenta en el proyecto de Boca Juniors para el 2026.

La falta de rodaje empuja a todas las partes a buscar una solución. En Boca analizan seriamente cederlo a préstamo, teniendo en cuenta que su contrato recién vence en diciembre de 2028. La idea es que pueda sumar minutos y relanzar su carrera.

En ese contexto, Central Córdoba de Santiago del Estero aparece como una posibilidad concreta. El Ferroviario, ahora dirigido por Lucas Pusineri tras la salida de Omar De Felippe, está armando su plantel para 2026 y evalúa incorporar al volante.

La situación podría definirse en las próximas horas. Martegani viene de un semestre en el que apenas integró el banco de suplentes en seis oportunidades y hoy no parece ser una alternativa real dentro de la consideración del cuerpo técnico de Boca.

Mientras tanto, el club santiagueño avanza con su preparación: realiza la pretemporada en Córdoba, donde permanecerá 10 días y disputará dos amistosos, a la espera de seguir sumando piezas para una temporada exigente.

