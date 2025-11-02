El Inter de Lautaro Martínez venció a Hellas Verona y quedó a un punto del Napoli en la cima

Con goles de Zielinski y Frese en contra sobre en tiempo de descuento, el Inter se impuso 2-1 como visitante y alcanzó las 21 unidades en 10 fechas.

El Inter de Milán le ganó 2-1 al Hellas Verona sobre el final como visitante y se mantuvo prendido en la lucha por la punta en la Serie A de Italia. Con los goles de Piotr Zielinski a los 16 minutos y de Martin Frese en contra a los 93', el elenco liderado por Lautaro Martínez no pierde pisada en el certamen y llegó a los 21 puntos en 10 fechas.

El encuentro comenzó con dominio de los Nerazzurri bajo una intensa lluvia, en donde de a poco le fue costando el partido a pesar de que convirtió relativamente rápido. A los 15, la apertura del marcador se dio tras un córner magistral ejecutado por el turco Hakan Calhanoglu, que el polaco Zielinski capitalizó con un remate de primera para el 1-0.

El 1-0 de Zielinski para el 1-0 del Inter Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984951704710738143&partner=&hide_thread=false ¡YA ESTÁ, YA TENEMOS EL GOL DEL MES! ¡¡SENSACIONAL REMATE DE ZIELINSKI DESPUÉS DE UN EXQUISITO PASE DE CALHANOGLU E INTER YA GANA 1-0!!



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZhHDZifoxz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025 Minutos antes, a los 6', el Inter había tenido una chance muy clara cuando Lautaro Martínez definió ante Lorenzo Montipó pero Victor Nelsson rechazó sobre la línea para evitar el tanto de la visita.

Hellas Verona emparejó el desarrollo y encontró el empate a los 40' tras una recuperación en su campo, en donde Domagoj Bradaric se asoció con Gift Orban y este habilitó a Giovane, quien superó a Alessandro Bastoni y definió cruzado para vencer a Yann Sommer. Antes del cierre del primer tiempo, Orban estrelló un disparo en el palo.

El gol de Giovane para el empate de Hellas Verona Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984957403578638466&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ HELLAS VERONA! Gran remate cruzado de Giovane para el 1-1 frente a Inter sobre el final del primer tiempo



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3e02N6io8G — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025 La etapa final presentó menos ritmo y juego. El elenco local se replegó y buscó controlar, mientras que Inter careció de profundidad. Apenas inquietó con un intento desviado de Nicolò Barella y no logró incomodar a Montipó durante gran parte del complemento.