El insólito estadio que usará Barcelona para jugar ante Valencia, con capacidad ¡para 6.000 espectadores!

Mientras sueña con la reapertura del Camp Nou, Barcelona consiguió un permiso especial para hacer como local en un recinto inédito.

Este fin de semana, las ligas más importantes del mundo volverán a la acción luego del parate por fecha FIFA. Una de ellas es LaLiga, que tendrá como protagonistas, como es habitual, a Real Madrid y Barcelona. No obstante, el que se llevará todas las miradas en la fecha 4 será nada menos que el equipo de Cataluña.

Y es que el Blaugrana atraviesa una situación atípica: este domingo recibirá al Valencia por la fecha 4 del torneo español (a las 16 horas de Argentina) en un estadio con capacidad para solo 6.000 personas. ¿El motivo? El Camp Nou sigue en obras y el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde hace de local desde 2023, estará ocupado por un recital.

En ese contexto, el club decidió trasladar el partido al Estadio Johan Cruyff, que es utilizado habitualmente por el Barça B, el equipo femenino y las divisiones juveniles. La capacidad está muy por debajo del mínimo exigido por organización (15.000 espectadores), sin embargo, la Federación Española otorgó un permiso especial para que pueda usarse de forma excepcional.

El estadio donde Barcelona hará su debut como local en LaLiga Barcelona hará como local en el recinto Johan Cruyff, con capacidad para 6 mil personas.

Al ser uno de los equipos más grandes del mundo y, por ende, también de los más convocantes, Barcelona informó a través de un comunicado cómo se repartirán las reducidas entradas para sus aficionados: “Únicamente podrán participar los 16.151 socios y socias con las temporadas 2023/24 y 2024/25 completas en Montjuïc, titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys, quienes deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se realizará mediante sorteo“, avisó el club.