El hecho inédito e histórico que se produjo con la salida de Lionel Messi en Argentina-Colombia

La Selección argentina igualó 1-1 este martes en el Monumental ante Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ya clasificada al próximo Mundial y con el primer lugar asegurado, eso no impidió que el duelo fuera por demás picante ni exento de sorpresas. Entre ellas, la más impactante fue sin dudas la sustitución de Lionel Messi .

Lionel Messi fue reemplazado por Exequiel Palacios

Si bien no es algo habitual, no fue esta la primera vez que Leo es sustituido en un duelo con la Selección. De hecho, en el último tiempo, ya a sus 37 años de edad (próximo a cumplir 38) y habiendo ganado todo con el combinado nacional, ya se está haciendo más común que no complete los 90 minutos o que incluso comience desde el banco, como una semana atrás ante Chile.