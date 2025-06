Lionel Scaloni reveló el gran motivo por el que sacó a Messi cuando Argentina perdía ante Colombia: "Leo me dijo que..."

Por supuesto, el entrenador de la Albiceleste fue consultado acerca de este inesperado cambio en la conferencia de prensa. Su explicación fue definitivamente reveladora: "Leo en principio no iba a salir, pero cuando él vio que estábamos haciendo cambios, me dijo que era mejor que saliera", aseguró el DT oriundo de Pujato.

"Ahí lo saqué, si no, no salía", apuntó a continuación, dejando en claro que ,de haber sido por él, la Pulga hubiera terminado el encuentro en cancha. "Ya saben cómo funciona y qué es lo que pienso. Así que cambiamos al final quién iba a salir", sentenció finalmente Scaloni, para que no quedaran dudas.