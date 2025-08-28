El grande de Sudamérica que quiere al Tata Martino como DT tras echar a otro argentino

Tras su salida del Inter Miami en 2024, el Tata Martino fue contactado por un gigante del fútbol sudamericano que viene de despedir a un DT argentino.

El Tata Martino ya lleva un largo tiempo sin dirigir a un equipo de futbol tras su salida del Inter Miami a mitades de 2024. El DT, quien supo dirigir a la Selección argentina, recibió muchas ofertas, pero rechazó a todas porque no le convencía el proyecto.

Incluso, previo a la vuelta de Miguel Ángel Russo y antes de que contrataran a Fernando Gago en 2024, Juan Román Riquelme lo tuvo como candidato para ser el DT de Boca en ambas oportunidades, pero el Tata no aceptó en ninguna de las dos oportunidades.

El Tata Martino recibió una oferta para ser DT de un campeón de América Ahora, en las últimas horas, se conoció la noticia de que el argentino recibió una oferta de Colo Colo de Chile para que sea el reemplazante de Jorge Almirón, según informó Bolavip. El ex Boca, Lanús y San Lorenzo fue despedido de su carga tras perder 1-4 ante la Universidad Católica y luego de conseguir una victorias en los últimos 10 compromisos, la dirigencia del Cacique decidió ponerle punto final a su etapa.

tata martino.jpg

Si acepta la propuesta del Cacique, marcaría su retorno al fútbol sudamericano luego de su paso por Newell’s en 2013. Desde entonces, jugó en el Barcelona, Atlanta United e Inter Miami, además de haber integrado las selecciones de Argentina, Paraguay y México.