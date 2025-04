Los 5 candidatos a DT de Boca tras el despido de Gago: ¡en 13 días jugará los playoffs del Apertura!

El ciclo de Fernando Gago como entrenador de Boca llegó a su fin. Este martes por la mañana, Pintita se reunió con el Consejo de Fútbol para ver cómo seguiría su futuro en la institución azul y oro. Finalmente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomó la decisión de echarlo de su cargo antes del partido clave de este fin de semana ante Tigre en Victoria y a menos de 13 días de jugar los octavos de final del torneo Apertura.

Esta decisión se da luego de la dura caída en el Superclásico ante River por 2-1, ya que Pintita fue el principal apuntado y responsable por su mal planteo táctico y la postura de salir a defenderse. Además, la temprana eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima y la derrota ante Vélez por 4-3 en las semifinales de la Copa Argentina 2024, provocaron que no siga más en el banco de los suplentes del cuadro de la Ribera.

Gago dejó de ser el DT de Boca. (Foto: archivo)

Con la salida del DT, el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme ya comenzaron a buscar a su reemplazante y en la última hora circularon cinco nombres de entrenadores que están sin trabajo y que podían tomar el lugar vacante que dejó el ex Racing y Chivas de Guadalajara: Alexander “Cacique” Medina, Gustavo Quinteros, Gerardo “Tata” Martino, Cristian “Kily” González y Gabriel Milito, los posibles candidatos.

El exentrenador de Talleres dejó su cargo en el conjunto cordobés luego de la caída por 1-0 ante San Pablo en la primera fecha de la Copa Libertadores y su mal andar en el campeonato local (se ubica 12° en la zona B). Previo a ello, el Cacique se consagró campeón de la Supercopa Internacional al vencer a River por penales en Paraguay y le dio la segunda estrella de su historia a la T.

El Cacique Medina, uno de los apuntados por la dirigencia de Boca. (Foto: archivo)

Por su parte, Quinteros, quien viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez, no tuvo su mejor experiencia en el Gremio de Brasil. Perdió la final del Estadual ante su clásico rival, el Inter de Porto Alegre, en la Copa Sudamericana tuvo un buen comienzo con dos triunfos, pero en el Brasileirao se encuentra en zona de descenso y tras la dura goleada en contra por 4-1 ante el reciente ascendido Mirassol, la dirigencia del campeón de la Copa Libertadores 2017 tomó la decisión de despedirlo.

Mientras estaba en el Fortín, Gustavo habló sobre la posibilidad de un posible llamado del Xeneize y esto contestó: “Se dicen cosas, se habla, yo estoy enfocado totalmente en Vélez Sarsfield, estamos en un momento extraordinario, yo como DT estoy disfrutando mucho, la gente también me lo hace saber. Hoy pienso solamente en Vélez".

Gustavo Quinteros, campeón con Vélez en 2024. (Foto: archivo)

Por otro lado, Martino no dirige desde que fue despedido del Inter Miami. El histórico entrenador de Newell´s es otro de los apuntados por la dirigencia de Boca, pero hace un mes el Tata habló sobre lo que hará en el futuro: “La realidad es que no voy a trabajar por varios meses, no hay nada que hablar respecto a eso y mucho menos sobre dónde”, aseguró.

Finalmente, el Kily González, quien dejó su cargo en Unión hace una semana, está en la lista de los nombres apuntados por el Riquelme y el Consejo de Fútbol. Durante su travesía por el Tatengue, el exfutbolista de Rosario Central y San Lorenzo, peleó por la permanencia en la Liga Profesional 2023, lo clasificó a la Copa Sudamericana tras un buen 2024 y esta temporada no tuvo el mejor arranque en el torneo Apertura (eliminado faltan tres fechas para el final). Ante ello, la dirigencia del cuadro santafesino le puso punto final al ciclo del Kily. El Kily González, otro de los que integra la lista de posibles reemplazantes de Gago. (Foto: archivo)

Cuando aún estaba en el banco de los suplentes del Tatengue, González fue uno de los apuntados para reemplazar a Gago luego de la eliminación en Copa Libertadores, aunque finalmente se quedó en el cargo y siguió dirigiendo. En una conferencia de prensa, el Kily fue tajante y contundente a la hora de hablar sobre ese tema: "No, no recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué, ojalá Dios quiera podamos mejorar en todo sentido para poder tener competencia", afirmó. Gaby Milito, otro de los nombres que se puso sobre la mesa chica de Boca. (Foto: archivo)

El quinto nombre que se puso sobre la mesa chica de Boca cuando Gago ya era historia es el de Gaby Milito, quien actualmente está libre luego de su paso por Atlético Mineiro, equipo con el que llegó a la final de la Copa Libertadores 2024 tras eliminar a River con un contundente 3-0 global. La mala es que con el Galo llegó a pelear por no descender (en el Brasileirao no hay Promedios y descienden los últimos 4 de la tabla de 20) y fue echado una fecha antes del final del torneo local, en la cual ganó y zafó de bajar de categoría. A principio del año pasado ganó el Campeonato Mineiro, venciendo al Cruzeiro en la final: 2-2 de local y 3-1 de visitante. Además llegó a la final de la Copa de Brasil, en la que cayó con Flamengo: 1-3 de visitante y 0-1 de local.