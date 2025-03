La tajante respuesta del Kily González sobre un supuesto llamado de Boca: "Es una..."

El futuro de Fernando Gago como entrenador de Boca sigue siendo un tema caliente. Pese a que el DT aseguró tras el triunfo ante Rosario Central que su continuidad "nunca estuvo en duda", los rumores de una posible salida en caso de un mal resultado en el próximo partido no cesan. En ese contexto, varios entrenadores han sido vinculados con el Xeneize y uno de ellos es el Kily González, quien fue consultado al respecto en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Unión ante Gimnasia.

Sin vueltas, el DT del Tatengue se mostró molesto por la consulta y negó cualquier tipo de contacto con Boca. "Yo siempre dije lo mismo, en el fútbol y en la vida hay rumores de todo tipo", arrancó. Pero luego, con el semblante serio, fue más allá y lanzó una frase que cerró cualquier especulación: "¿Ustedes creen que en la situación que estoy pasando deportivamente, que no es la que me imaginé desde que comencé la pretemporada en Uruguay, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respeto a la gente de Unión".

El Kily González negó los rumores sobre una supuesta comunicación con Boca

El exjugador del Xeneize, que atraviesa un presente complicado con el equipo santafesino, dejó en claro que su cabeza está totalmente enfocada en Unión. "No, no recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué, ojalá Dios quiera podamos mejorar en todo sentido para poder tener competencia", afirmó.

Por último, el Kily reforzó su postura y despejó cualquier duda sobre su futuro inmediato. “Vuelvo a repetir, yo lo quiero a Unión, estoy muy a gusto acá. He recibido críticas de todo tipo y las acepto totalmente, me hago cargo, porque cuando el equipo no gana el primero que se hace cargo es el entrenador. Insisto, los rumores siempre van a estar, buenos y malos, pero mi cabeza está metida en Unión más que nunca. En mejorar mi equipo, intentar ganar y seguir preparándonos”, sentenció.

Con esta respuesta, el Kily González descartó cualquier posibilidad de asumir en Boca en caso de que Gago deje el cargo. Mientras tanto, el Xeneize sigue en la incertidumbre, con su DT aferrado al puesto y la dirigencia en busca de opciones. ¿Seguirá Gago? ¿O Boca ya tiene otro plan en marcha?