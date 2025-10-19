El Gran Premio de Estados Unidos en Austin renueva con la Fórmula 1 hasta 2034

La Fórmula 1 confirmó en las últimas horas la la renovación del contrato con el Gran Premio de Estados Unidos en Austin , que continuará formando parte del calendario mundial hasta la temporada 2034. El acuerdo, firmado entre el presidente del Circuito de las Américas (COTA), Bobby Epstein, y el CEO de la F1, Stefano Domenicali , extiende la relación entre ambas partes por ocho años más.

El COTA, que llegó a la F1 en 2012 tras la salida de Indianápolis , se convirtió rápidamente en uno de los trazados favoritos del campeonato. Su recorrido de 5,5 kilómetros, con desniveles, curvas rápidas y una exigente zona técnica, logró ganarse el reconocimiento de pilotos y fanáticos.

El auge de la Fórmula 1 en Estados Unidos —impulsado por el fenómeno de Drive to Survive de Netflix— potenció su popularidad. En los últimos años, el circuito texano rompió récords de asistencia, alcanzando los 450.000 espectadores en la edición más reciente del Gran Premio.

Domenicali destacó el compromiso del estado de Texas con el automovilismo: A medida que la Fórmula 1 sigue creciendo en los Estados Unidos, estamos orgullosos de ampliar nuestra alianza con Bobby Epstein y su equipo, así como con el gobernador Abbott, cuyo liderazgo ha sido clave en el desarrollo del deporte”, señaló el directivo italiano.

Por su parte, Epstein celebró la renovación destacando el apoyo del público y el impacto económico del evento: “Estamos felices de que la F1 haya encontrado un hogar en Texas. Agradecemos a los aficionados, equipos y a toda la comunidad del centro del estado, que han sido anfitriones excepcionales”, dijo.

Con la nueva extensión, el COTA superará a Watkins Glen como el circuito con más años consecutivos recibiendo a la Fórmula 1 en Estados Unidos. “El Gran Premio de Austin se ha consolidado como uno de los mayores eventos deportivos de un solo fin de semana del mundo”, agregó el empresario.

cota f1 El Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de Estados Unidos desde 2012, firmó una extensión con la Fórmula 1 que lo mantendrá en el calendario hasta 2034. X @F1

Epstein también analizó el presente de la Fórmula 1 en Norteamérica, donde Estados Unidos ya cuenta con tres sedes permanentes: Austin, Miami y Las Vegas. “Nos hemos convertido en rivales amistosos. Cada carrera tiene su propia identidad”, explicó el dirigente, quien aseguró que la convivencia entre las tres fechas ha fortalecido al mercado estadounidense.

“Miami, al celebrarse en primavera, y Las Vegas, con su perfil nocturno, atraen públicos diferentes. Cada evento se ha demostrado autosuficiente y complementario”, remarcó.

El futuro del COTA: expansión e infraestructura para una nueva era

El Circuito de las Américas continúa invirtiendo en su infraestructura. En los últimos meses inauguró un hotel, un centro de convenciones y un parque temático con una montaña rusa llamada Circuit Breaker.

Además, con la firma del nuevo contrato, el circuito ampliará el paddock club y los boxes, en preparación para la llegada del equipo Cadillac en 2026, que marcará el ingreso del undécimo equipo a la grilla de la Fórmula 1.

Con su renovación hasta 2034, Austin reafirma su papel central en la expansión global del campeonato y en el creciente entusiasmo del público estadounidense por la máxima categoría del automovilismo.