El exabrupto de Ariel Holan por las críticas al título que le dieron a Central: "Les debe romper los huevos soberanamente que..."

Ariel Holan apuntó contra los cuestionamientos por el campeonato de Liga que le otorgaron a Rosario Central el pasado jueves en Puerto Madero.

El insólito título de la Liga Profesional de Fútbol 2025 que le dieron a Rosario Central el pasado jueves con la temporada ya finalizada y sin previo aviso sigue generando muchas polémicas. Desde las críticas de los hinchas, lo sucedido con Estudiantes de La Plata y los poco transparentes manejos de la AFA, hasta las declaraciones de Ariel Holan.

El DT de la Academia Rosarina, que fue parte de la delegación que fue a buscar el trofeo a Puerto Madero, fue muy duro el domingo en conferencia de prensa con los jugadores del Pincha por el pasillo de espaldas que le hicieron al plantel canalla en el Gigante. Y este miércoles volvió a la carga contra las críticas recibidas por el campeonato que le dieron.

Ariel Holan defendió el título que le dieron a Rosario Central Ariel Holan defendió el título que le dieron a Rosario Central "Me da mucha bronca. Somos capaces hasta de poner en tela de juicio a uno de los futbolistas más importantes, sino el más importante del país. Cuando vos hacés la cuenta de la trascendencia que tuvo el Fideo en los trofeos que festejan todas las camisetas, yo me pregunto: 'por qué le bajan el precio?'", apuntó en diálogo con el stream Bamboo Play, en referencia a todo lo que sucedió en los últimos días con Ángel Di María y los cuestionamientos alrededor de su persona.

Entonces, sacó a relucir un llamativo relato, el mismo que están tratando de instalar desde que lo decretaron campeón hace menos de una semana: ”Ahí, yo digo... Central es del interior y le debe romper los huevos soberanamente a todos que haya hecho esta campaña”, indicó, apuntando a una supuesta disputa entre Buenos Aires y el resto del país.