El escándalo en Andis llegó al fútbol: la hinchada de San Lorenzo colgó una picante bandera con el "3 por ciento"

En el clásico ante Huracán llamó la atención una bandera de San Lorenzo con una clara referencia a los audios de Spagnuolo que involucran a Karina Milei.

La hinchada de San Lorenzo colgó una picante bandera con el "3 por ciento" por el escándalo en Andis. Foto: @Futbolipolitica

En el clásico entre San Lorenzo y Huracán, disputado el pasado sábado tarde en el estadio Pedro Bidegain, los hinchas del “Ciclón” colgaron una bandera que encendió la polémica, ya que tenía la leyenda “3%”, en una clara referencia a los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario del gobierno nacional.

La bandera estuvo ubicada en una de las plateas que suelen ser captadas por las cámaras de televisión y permaneció colgada durante gran parte del encuentro. Aunque no trascendió quién o quiénes fueron los responsables de instalarla, la imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al escándalo que tiene en el centro de la escena al entorno más cercano del presidente Javier Milei.

image

En los audios filtrados, Spagnuolo, en ese entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), detalló supuestos porcentajes de coimas que incluían “un 3% para Karina Milei, un 1% para una operación extraña y un 8% mensual que oscilaba entre 500.000 y 800.000 dólares”.

Sacachispas también se sumó al escándalo en Andis Algo similar había sucedido con Sacachispas, club de la B Metropolitana, que también se subió a la ola de ironías y aprovechó sus redes sociales para sumarse a la discusión pública.