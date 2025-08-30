El sincero análisis de Damián Ayude del flojo empate sin goles de San Lorenzo ante Huracán: "El deseo era ganar"

Luego del 0-0 en el Nuevo Gasómetro, Damián Ayude, DT de San Lorenzo, hizo un balance del magro rendimiento de su equipo.

San Lorenzo, a pesar de la enorme ventaja que ostenta en el historial, hace un tiempo que no logra hacer pie en los clásicos ante Huracán. Este sábado empató 0-0 en un muy flojo encuentro disputado en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del torneo Clausura, en el que jugó la mayor parte del tiempo con un hombre más.

Aún con la ventaja numérica, el Ciclón no pudo imponer condiciones frente a su eterno rival y ya acumula 6 choques contra los de Parque Patricios sin victorias. Además, pudo ganar solo 1 de los últimos 15 duelos entre sí. Tras la igualdad sin goles, Damián Ayude analizó el desarrollo del partido en conferencia de prensa.

Las declaraciones de Damián Ayude en conferencia de prensa Damián Ayude Damián Ayude analizó el magro empate de San Lorenzo en el clásico. @SanLorenzo

"Sumar se suma un punto, aunque el deseo era ganar. Preparamos este partido para quedarnos con los tres puntos, intentamos hacer lo que trabajamos en la semana, lo que hacemos siempre cuando viene cada rival. Hoy el deseo era más grande que nunca pero la realidad indica que tenemos que seguir y buscar sumar la mayor cantidad de puntos posible", se lamentó el DT en un principio.

En cuanto a la ventaja numérica que no supieron aprovechar, reconoció: "Me parece que nos faltó más ritmo y mover más rápido la pelota. Cuando estábamos en igualdad de condiciones, el partido era más abierto, pero con el hombre de más ellos nos esperaron mucho más. Nos cedieron terreno, pusieron dos líneas de cuatro y a nosotros nos faltó ir de lado a lado, obligando a que se cierren y bajen sus extremos".