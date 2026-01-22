El enojo de Enzo Pérez al ser reemplazado en su debut en Argentinos, que terminó en pesadilla

Enzo Pérez debió ser sustituido en el arranque del segundo tiempo en la eliminación de Argentinos Juniors ante Midland por Copa Argentina.

Enzo Pérez tuvo este miércoles su debut con la camiseta de Argentinos Juniors, a donde llegó con muchas expectativas tras un flojo 2025 en Núñez y con la ilusión de, a sus 40 años (los cumplirá el 22 de febrero) volver al máximo nivel antes de colgar los botines. Sin embargo, su nueva etapa comenzó de la peor manera posible.

En su primer compromiso oficial del año, el Bicho de La Paternal quedó eliminado en 32avos de la Copa Argentina (de la que venía de ser subcampeón) de manera sorpresiva frente a Midland, recientemente ascendido a la Primera Nacional. El ex River fue titular en el elenco de Nico Diez, pero apenas pudo jugar algo más de medio partido.

El enojo de Enzo Pérez al ser sustituido en Argentinos Juniors El enojo de Enzo Pérez al ser sustituido en Argentinos Juniors En el arranque del segundo tiempo, a los 5 minutos y con su equipo 1-0 arriba en el marcador, tras una pérdida de pelota, el volante central se tocó la parte posterior de su pierna derecha y miró inmediatamente al banco de suplentes. El cuerpo técnico acusó recibo y aceleró el cambio.

Diez lo hizo salir de la cancha por precaución y metió a Francis Mac Allister en su lugar. Enzo Pérez, tras ser sustituido, se mostró muy fastidiado por el inconveniente e incluso pateó una botella antes de sentarse a mirar el resto del encuentro. Pero este no sería el último ni el mayor dolor de cabeza de la noche.