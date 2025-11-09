El duro cantito de los hinchas brasileños contra Colapinto tras su choque en Interlagos: luego sufrieron con Bortoleto

La torcida local le dedicó una fuerte canción a Franco Colapinto tras su despiste en la Sprint. Después, se llevó un gran susto con el accidente del Sauber.

Colapinto sufrió un fuerte accidente en la Sprint del GP de Brasil y el público local se burló de él.

El Gran Premio de Brasil encendió la eterna rivalidad entre argentinos y brasileños, y la accidentada Sprint del circuito de Interlagos no hizo más que intensificar las llamas. En primera instancia, Franco Colapinto tuvo un despiste importante y los hinchas locales no tardaron en burlarse de él. Sin embargo, la alegría les duró poco: minutos después, su piloto Gabriel Bortoleto protagonizó un escalofriante accidente que, a primera vista, generó muchísima preocupación.

En las primeras curvas, el piloto de Alpine pisó el piano mojado, perdió el control y se fue afuera detrás de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg: el golpe dañó el auto y lo dejó out de la carrera rápida. Y claro, enseguida aparecieron las cargadas de la torcida brasileña, que desde las tribunas explotaron con un cantito que no tardó en viralizarse.

El cantito de la torcida brasileña contra Franco Colapinto tras chocar en el comienzo de la Sprint Los hinchas brasileños le dedicaron un duro cantito a Franco Colapinto tras su choque en la Sprint de Interlagos. Video: CazéTV "Colapinto se hizo mierda", fue la frase que entonaron los locales en tono humorístico -o quizás no tanto-, en un video difundido por el medio brasileño CazéTV. Como si fuera un golpe de efecto instantáneo, tras la bandera roja por el incidente del argentino, el propio Bortoleto, perdió el control de su Sauber a 339 km/h en la recta principal y se fue contra el muro en uno de los golpes más fuertes de los últimos años en la Fórmula 1

Por suerte, todo quedó en un gran susto y el brasileño salió ileso del accidente, aunque con su coche destrozado (los ingenieros no llegaron a arreglarlo para la qualy y largará último este domingo). “Tengo mucha suerte porque creo que podría haber sido mucho peor y logré salir ileso”, reconoció el joven piloto brasileño.