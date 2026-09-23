El doloroso anuncio de Christian Eriksen a cuatro meses de su segundo colapso en Dinamarca

Tiempo después de sufrir otra descompensación en un amistoso ante Ucrania, Christian Eriksen tomó una dura decisión que impacta de lleno en su futuro como jugador.

Otra vez, una noticia que preocupa alrededor de Christian Eriksen. El mediocampista danés de 34 años, que lleva casi cuatro meses sin jugar después de desplomarse durante un amistoso con su selección, terminó este miércoles su vínculo con Wolfsburgo. Una decisión que tomó de común acuerdo con el club y que abre un gran interrogante sobre su futuro como futbolista.

El episodio que volvió a poner todas las miradas sobre él ocurrió el 7 de junio, en un encuentro ante Ucrania en Odense. En pleno partido, el ex Tottenham y Manchester United se llevó una mano al pecho y cayó al césped. Si bien logró irse de la cancha por sus propios medios, el susto fue enorme porque no era la primera vez que atravesaba un episodio así

X: @Trendce3 En la Eurocopa 2021, durante un Dinamarca-Finlandia, Eriksen se desplomó y debió recibir atención médica de urgencia. Aquel episodio conmocionó al mundo del fútbol y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Después, regresó a la actividad con un desfibrilador implantable.

La idea, en principio, era regresar a las canchas en el corto plazo. Un mes después del susto, Eriksen había comenzado su rehabilitación para intentar volver cuanto antes, dado a que tenía contrato con el club alemán hasta junio de 2027. Sin embargo, en las últimas horas el Wolfsburgo hizo oficial su salida por rescisión.

Christian Eriksen verlässt den VfL. Der VfL und Christian haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt. Für ihn ist es aktuell wichtig, näher bei seiner Familie in Dänemark zu sein.Danke für deine Zeit in Grün-Weiß und alles Gute, Christian!… pic.twitter.com/Gz4suYOz27 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 23, 2026 Eriksen rescindió su contrato con el Wolfsburgo: su mensaje de despedida “En este momento, es importante para mí estar cerca de mi familia en Dinamarca", aseguró el propio mediocampista, en un comunicado difundido por la institución. "Me alegra que hayamos podido encontrar una solución juntos. Fue un gran placer para mí jugar para ustedes, y recordaré con cariño este periodo”, agregó.