El dolor de Costas tras la tercera derrota consecutiva de Racing: "Se notan mucho más los errores"

Gustavo Costas se lamentó por el pésimo arranque de Racing en el Apertura y señaló cuáles cree que son las mayores falencias del equipo.

Tras un gran 2024 y un muy buen 2025, había grandes expectativas para este 2026 con el Racing de Gustavo Costas. La temporada es larga y el campeonato argentino da muchísimas oportunidades para repuntar, pero el arranque en el Torneo Apertura no podría ser peor. Este lunes cayó 3-1 ante Tigre y ya es la tercera derrota en tres fechas.

La Academia es uno de los únicos dos elencos de Primera División que aún no sumaron puntos -el otro es Instituto de Córdoba, que aún debe jugar esta fecha-. El equipo ha mostrado muchas falencias en el juego y parece resultarle muy complicado reponerse cuando le marcan un gol. Así lo entendió el DT tras el encuentro.

Racing derrota vs Tigre Racing aún no sumó puntos en el Apertura. Fotobaires Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa "Me duele porque lo perdimos nosotros, dando las ventajas que dimos. Lo habíamos trabajado, capaz es un mal momento de los chicos. En vez de estar serenos nos seguimos confundiendo. Ahora se notan mucho más los errores", se lamentó el entrenador blanquiceleste en conferencia de prensa.

"Hay que trabajar el tema de los contragolpes, pararnos distinto. Tenemos que hablar, estamos quedando muy mal parados, no debe pasar", señaló. "Salimos bien jugando, y de mitad de cancha en adelante generamos bastante", destacó luego. Aunque insistió: "Y cuando parecía que hacíamos el segundo, nos lo hacen ellos por quedar mal parados. Empezamos a ir todos para adelante, no nos pueden agarrar dos contra uno".