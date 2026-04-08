El deporte que nació en Mendoza y quiere revolucionarlo todo: así es el Fútbol Fusión

Si el fútbol tradicional ya no te alcanza, en Mendoza nació una variante que mezcla velocidad, técnica y espectáculo en estado puro: el Fútbol Fusión. Y no es una moda pasajera, es un fenómeno que empieza a escalar fuerte y que ahora busca dar el salto internacional.

La idea es simple, pero atrapante: combinar lo mejor del fútbol con dinámicas del tenis, el vóley y el squash. El resultado es un deporte jugado en una cancha octogonal vidriada, con red en el medio y una regla clave que lo cambia todo: la pelota nunca se detiene.

Ese detalle lo convierte en un juego frenético, sin pausas, donde cada rebote puede ser una asistencia y cada error se paga al instante. Se juega generalmente 2 contra 2, con uso de pies, cabeza y hasta las paredes como aliadas, generando situaciones tan impredecibles como espectaculares.

Detrás de este invento está el mendocino Matías García, quien impulsó la disciplina en 2017 y la transformó en una estructura que ya cuenta con expansión nacional e incluso proyección internacional.

Pero lo más fuerte está por venir: Mendoza será sede de una Copa Sudamericana de Fútbol Fusión, este 12 de abril, una apuesta que busca posicionar a este deporte como una nueva tendencia en el continente. Con respaldo organizativo y una puesta en escena pensada también como espectáculo (música, shows y experiencia para el público), el objetivo es claro: instalarlo como el próximo gran boom deportivo.

¿Por qué crece tanto? Porque es dinámico, visual y accesible. Tiene esa lógica atrapante del pádel —con paredes que siempre juegan— pero con la pasión del fútbol. Ideal para redes sociales, para el entrenamiento profesional y también para el amateur que busca algo distinto.

El Fútbol Fusión no solo propone una nueva forma de jugar.

Propone una nueva forma de vivir el deporte.

Y todo empezó en Mendoza.