El crudo posteo de Maravilla Martínez tras la eliminación de Racing en la Libertadores: "Quedamos en deuda"

Casi 48 horas después de la caída de Racing ante Flamengo, Adrián Martínez expresó su pesar en su cuenta de Instagram y le habló a los hinchas.

La durísima eliminación de Racing en semifinales de la Copa Libertadores fue un mazazo muy difícil de digerir para el pueblo blanquiceleste, que se había ilusionado como nunca con volver a ser campeones de América y quedaron en la puertas de llegar a la final. En estas instancias finales, se extrañaron a sobremanera los goles de Adrián Martínez.

Maravilla fue, indudablemente, una de las piezas fundamentales para que la Academia ganara la Sudamericana en 2024 y pudiera llegar hasta las semis contra Flamengo este año. Sin embargo, justo en el momento más crucial, entró en una inesperada sequía y no pudo convertir en ninguno de los últimos 6 encuentros entre todas las competencias.

El posteo de Adrián Martínez en Instagram Posteo Maravilla Martínez Captura @adrian.martinez52 Este viernes por la tarde, casi dos días después de este fuerte revés, el goleador de 33 años expresó todo su pesar en redes sociales: "Un poco atribulado de estar tan cerca y que se nos escape así, pero con la cabeza en alto, porque nos vaciamos por completo por cumplir el objetivo", comenzó a escribir en su cuenta de Instagram.

"Quedamos en deuda con la ilusión de todas las familias y las personas que nos apoyaron", apuntó con total crudeza a continuación. Y cerró con unas palabras para los hinchas de Racing: "Gracias por el aguante antes del partido, durante el partido y después. Muchas gracias, nos sentimos muy acompañados. Seguiremos trabajando para vivir más momentos así. Pasan las horas y cuesta aceptar".