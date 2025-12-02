El Club Mendoza de Regatas celebró un histórico título en remo

El club Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel.

El Club Mendoza de Regatas (CMR) ha marcado un hito sin precedentes en la historia deportiva de la provincia al conseguir el Pentacampeonato Nacional de Remo en la prestigiosa categoría Senior Ocho con Timonel (8+). Este logro extraordinario consolida al club como una potencia indiscutible en el remo argentino.

El equipo mendocino aseguró la quinta victoria consecutiva en el Campeonato Argentino, un hecho que lo convierte en el primer club deportivo de la provincia de Mendoza en alcanzar un pentacampeonato nacional en cualquier disciplina.

Un hito que trasciende fronteras La hegemonía del Club Mendoza de Regatas no se limita al ámbito nacional. El mismo equipo que ha dominado las aguas argentinas también ha representado con éxito a la institución en competencias internacionales, incluyendo una destacada actuación en Chile, coronándose campeón del certamen, demostrando el nivel de excelencia y la preparación de sus deportistas.

La clave del éxito: cuerpo técnico y equipo Desde la institución destacaron "enfáticamente el trabajo fundamental y estratégico realizado por el entrenador Eduardo López y el coach Pablo Scuri, quienes han guiado, motivado y preparado al equipo a lo largo de estos cinco años de victorias ininterrumpidas. Así como a los integrantes del equipo: Joel Infante, Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Gonzalo Buso, Francisco Sanghi, Tomas Tibaldi y Franco Balasch".

Y sentenciaron: "Este triunfo es un testimonio de la calidad de la formación deportiva que ofrece el Club Mendoza de Regatas".