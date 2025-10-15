El club del fútbol mendocino que se prepara para vivir un fin de año histórico

La tradicional institución de la provincia empezó la cuenta regresiva para un hecho que marcará un antes y un después en su rica historia.

Las obras del club del fútbol mendocino sobre la tribuna norte se encuentran en su última etapa.

En tiempos muy complejos para el fútbol mendocino, en donde cualquier tipo de avance será fruto de un esfuerzo constante, sostenido y mancomunado, el acontecimiento que está por vivir el Club Deportivo Maipú marcará seguramente un antes y un después en la vida institucional de un club que viene dando pasos agigantados en varios sentidos.

Con un equipo ya afianzado y constituido en la segunda categoría del fútbol argentino, la dirigencia del Cruzado se propuso, hace algunos años, darle un cambio de cara al hogar que los reúne cada quince días, en donde celebran y se amargan, ríen y lloran, ganan y pierden.

Omar Sperdutti El año que viene, el Omar Higinio Sperdutti tendrá una capacidad total para 11.500 espectadores. Por eso, el estadio Omar Higinio Sperdutti, la casa del Botellero ubicada en el corazón del departamento Maipú, se vestirá de fiesta en un futuro inmediato para la inauguración de las dos nuevas tribunas que están siendo construidas sobre el sector norte.

Deportivo Maipú se prepara para vivir un hecho histórico Producto de un esfuerzo más que importante desde lo económico y con horas y horas de trabajo, el Deportivo Maipú se prepara para un fin de año diferente, en donde la institución cortará la cintas para el nuevo sector contiguo a la platea techada.