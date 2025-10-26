El brasileño Joao Fonseca hace historia en Basilea y se convierte en el campeón más joven desde 1989

El brasileño Joao Fonseca escribió una página dorada en la historia del tenis al coronarse campeón del ATP 500 de Basilea , donde superó sin complicaciones al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 y 6-4. A sus 19 años, el joven sudamericano logró la mayor victoria de su carrera y se convirtió en el campeón más joven del torneo desde 1989.

Con este resultado, Fonseca suma su segundo título profesional, pero el primero en una categoría 500, confirmando una temporada que lo posiciona como una de las revelaciones del circuito ATP.

Del otro lado, Davidovich Fokina llegaba con la esperanza de romper una racha adversa de cuatro finales perdidas, pero una vez más se quedó a las puertas de su primer trofeo ATP. El español había avanzado con algo de fortuna en las rondas previas, beneficiado por los abandonos de Casper Ruud y Ugo Humbert, lesionados en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

Sin embargo, ante Fonseca no encontró respuestas. El brasileño impuso el ritmo desde el inicio, quebró en el segundo juego y controló el primer set con solvencia, aprovechando los errores del malagueño en los peloteos largos.

En la segunda manga, Fonseca repitió su fórmula: rompió el servicio de su rival de forma temprana y mantuvo la ventaja con temple. Pese a los intentos de reacción de Davidovich, su primer saque perdió eficacia y quedó en desventaja en cada turno de servicio.

Con serenidad y precisión, el brasileño selló el 6-4 definitivo con un passing paralelo perfecto, que dejó sin respuesta al español y sentenció el título con autoridad.

Un futuro brillante para el tenis brasileño

Con su triunfo en Basilea, Fonseca se convirtió en el primer brasileño en ganar este torneo suizo, un logro que lo consolida como figura emergente del circuito ATP. Su potencia, madurez y regularidad a tan corta edad lo colocan entre los talentos más prometedores del tenis internacional.

Para Davidovich Fokina, en cambio, la final significó una nueva frustración. Aunque mostró pasajes de buen tenis, volvió a quedar a un paso de su primer título profesional, en un duelo que lo tuvo siempre corriendo desde atrás.