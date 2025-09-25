Presenta:

El blooper de Once Caldas: sus futbolistas festejaron antes de tiempo y quedaron eliminados

Parte del plantel de Once Caldas festejó arriba del micro antes del partido, pero el equipo terminó perdiendo la serie ante Independiente del Valle.

MDZ Deportes

Los jugadores fueron cuestionados por festejar antes del partido.

La Copa Sudamericana dejó una insólita postal y el protagonista fue Once Caldas, equipo que había logrado un triunfo 2-0 en Ecuador frente a Independiente del Valle, pero que finalmente quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 2-0 en Manizales y caer en la definición por penales.

El contexto generaba gran expectativa: el equipo fue recibido por un multitudinario banderazo en su estadio. Sin embargo, la actitud de algunos jugadores generó polémica. Parte del plantel, con Dayro Moreno como protagonista, se subió al techo del micro que trasladaba al plantel y comenzó a alentar junto a la hinchada. La imagen, que en un principio fue vista como un gesto de motivación, luego se convirtió en blanco de críticas tras la eliminación.

Video: el festejo anticipado de los futbolistas de Once Caldas

Puede fallar: el festejo anticipado de los futbolistas del Once Caldas

Puede fallar: el festejo anticipado de los futbolistas del Once Caldas

El video de Dayro Moreno en la previa del partido

Horas antes del encuentro, el capitán y máximo referente del equipo publicó un video en redes sociales para motivar a sus compañeros. “Arriba papi, llegó la hora de la verdad. Vamos a buscar la clasificación”, expresó Moreno.

Dayro Moreno en la previa del duelo entre Once Caldas e Independiente del Valle

El desenlace fue muy distinto al soñado. Con el 2-0 a favor de Independiente del Valle en los 90 minutos, la serie se definió desde los doce pasos. Allí, los ecuatorianos mostraron mayor jerarquía y avanzaron a semifinales. Tras el encuentro, el conjunto Negriazul compartió en redes sociales un video de sus jugadores imitando el baile de Dayro Moreno, en tono de burla por la eliminación de los colombianos.

