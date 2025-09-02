Echaron al DT de un equipo que pelea por no descender y ya es ¡el tercero en 7 fechas del Clausura!

Tras la fecha 7 del Clausura, otro entrenador fue despedido de su club y se suma a la lista de Javier Sanguinetti en Sarmiento y Estaban Solari en Godoy Cruz.

El fútbol argentino se caracteriza por ser una auténtica carnicería para los entrenadores, especialmente en el último tiempo, y son pocos los equipos que terminan un campeonato con el mismo nombre en el banco que con el que lo empezaron. En el torneo Apertura hubo 14 cambios de cuerpos técnicos, y en el Clausura se acaba de producir el tercero.

Hasta el momento, los únicos técnicos que se habían ido de sus respectivos clubes eran Javier Sanguinetti en Sarmiento tras la fecha 3 y Estaban Solari en Godoy Cruz tras la 4. Y este martes, luego de finalizada la séptima jornada del certamen, en Aldosivi decidieron desvincular a Mariano Charlier.

Aldosivi despidió a Mariano Charlier. Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi.

El estratega de 51 años había asumido el cargo en marzo después de la salida de Andrés Yllana y, si bien en un principio iba a ser interino, los buenos resultados que obtuvo en sus primeros partidos hicieron que lo ratificaran hasta el final de la temporada. Sin embargo, no pudo mantener el nivel en la segunda parte y su ciclo quedó inconcluso.

La derrota por 2-0 ante Boca en el Minella marcó el punto final. La dirigencia del Tiburón consideró que la mejor opción era, al haber conseguido apenas 3 puntos de 21 posibles en el Clausura y ocupando el penúltimo puesto en la tabla anual, que no continuara. Su balance total fue de 4 triunfos, 6 empates y 7 caídas en 17 encuentros dirigidos entra la Liga Profesional y la Copa Argentina.