Drama para Antonelli en Barcelona: superó a Russell, pero una falla lo dejó sin nada
Cuando todo indicaba que consolidaría una gran actuación, la carrera dio un giro inesperado en el tramo final.
El Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 ofreció un desenlace cargado de tensión en su séptima fecha de la temporada. Cuando restaban apenas cinco vueltas para la bandera a cuadros, Kimi Antonelli protagonizó una de las maniobras más destacadas de la carrera al superar a George Russell para quedarse con el segundo puesto, aunque su celebración duró muy poco.
El piloto italiano se acercó progresivamente a Russell y lanzó el ataque en la recta principal. El británico intentó defender la posición y lo llevó hacia el exterior de la pista, pero Antonelli mantuvo el control pese a quedar muy cerca del césped y completó el adelantamiento en la curva 1.
Russell intentó responder de inmediato, aunque Antonelli cerró los espacios y conservó la posición. Todo indicaba que el piloto de Mercedes se encaminaba a un valioso segundo lugar y a sumar puntos importantes para el campeonato.
El drama de Antonelli: del sobrepaso al abandono
La situación cambió de manera abrupta apenas unos instantes después. Cuando marchaba segundo, Antonelli sufrió un problema mecánico que lo obligó a abandonar la carrera a falta de pocas vueltas para el final.
La dirección de carrera desplegó banderas amarillas y activó el Virtual Safety Car para retirar el monoplaza detenido. La neutralización terminó favoreciendo a Lewis Hamilton, que lideraba la competencia y evitó una reagrupación total del pelotón que podría haber comprometido su ventaja.
El abandono representó un duro golpe para Antonelli, que pasó de estar en posición de podio a quedarse sin puntos en una de las instancias decisivas de la carrera.
Final intenso en Barcelona
Los inconvenientes no terminaron con Antonelli. Poco después, Charles Leclerc protagonizó una salida de pista sobre la grava y reportó problemas en la dirección asistida de su Ferrari.
El piloto monegasco logró regresar a boxes, aunque el incidente añadió más incertidumbre a un cierre que ya estaba marcado por los problemas mecánicos y las neutralizaciones.
En medio de ese escenario, Hamilton administró la ventaja construida durante la carrera y cruzó la meta en la primera posición. El británico consiguió así su primera victoria como piloto de Ferrari, en una jornada que terminó marcada por el abandono de Antonelli y los contratiempos que afectaron a varios de los protagonistas en las vueltas finales.