Drama para Antonelli en Barcelona: superó a Russell, pero una falla lo dejó sin nada

Cuando todo indicaba que consolidaría una gran actuación, la carrera dio un giro inesperado en el tramo final.

La lucha de los Mercedes tuvo un desenlace inesperado.

El Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 ofreció un desenlace cargado de tensión en su séptima fecha de la temporada. Cuando restaban apenas cinco vueltas para la bandera a cuadros, Kimi Antonelli protagonizó una de las maniobras más destacadas de la carrera al superar a George Russell para quedarse con el segundo puesto, aunque su celebración duró muy poco.

El piloto italiano se acercó progresivamente a Russell y lanzó el ataque en la recta principal. El británico intentó defender la posición y lo llevó hacia el exterior de la pista, pero Antonelli mantuvo el control pese a quedar muy cerca del césped y completó el adelantamiento en la curva 1.

Russell intentó responder de inmediato, aunque Antonelli cerró los espacios y conservó la posición. Todo indicaba que el piloto de Mercedes se encaminaba a un valioso segundo lugar y a sumar puntos importantes para el campeonato.

Antonelli superó a Russell sobre el final en Barcelona Antonelli superó a Russell sobre el final en Barcelona El drama de Antonelli: del sobrepaso al abandono La situación cambió de manera abrupta apenas unos instantes después. Cuando marchaba segundo, Antonelli sufrió un problema mecánico que lo obligó a abandonar la carrera a falta de pocas vueltas para el final.

La dirección de carrera desplegó banderas amarillas y activó el Virtual Safety Car para retirar el monoplaza detenido. La neutralización terminó favoreciendo a Lewis Hamilton, que lideraba la competencia y evitó una reagrupación total del pelotón que podría haber comprometido su ventaja.