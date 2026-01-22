¿Domó Mbappé? Le recordaron a Dibu Martínez antes de un penal y su respuesta fue desopilante

En el triunfo del Real Madrid sobre Levante, un rival le mencionó al Dibu Martínez a Mbappé, quien, lejos de desenfocarse, retrucó de manera ingeniosa.

En un Real Madrid que transita semanas turbulentas tras la salida de Xabi Alonso, la temprana eliminación de la Copa del Rey y el repudio de los hinchas a muchas figuras del plantel, Kylian Mbappé pareciera mantenerse inalterable. Como la gran estrella del equipo, no pasa fecha sin que brille y sus números estas temporada generan terror en los rivales.

De hecho, ni siquiera cuando un jugador contrario intenta desenfocarlo logra sacarlo sacarlo de su eje o mermar su desempeño. Una clara muestra de esto es lo que sucedió el pasado sábado en el triunfo merengue por 2-0 sobre el Levante, cuando un futbolista del elenco valenciano trató de amedrentarlo mencionándole a Emiliano Martínez.

La reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionaron al Dibu Martínez La reacción de Kylian Mbappé cuando le mencionaron al Dibu Martínez Con el marcador aún 0-0, la Casa Blanca tuvo un penal a favor y el crack francés fue el encargado de ejecutarlo. Antes de patear, el arquero azulgrana Mathew Ryan se acercó para hablarle con la intención de distraerlo. "¿Te creés Dibu?", le dijo su compañero Alan Matturro, que estaba a unos centímetros observando la situación. "Se cree Dibu", insistió, dirigiéndose ahora al goleador galo.

Kiki, lejos de conmoverse o sentirse atemorizado por la mención del guardameta que le ganó la final del Mundial de Qatar 2022, se rio y retrucó con una ingeniosa y desopilante respuesta: "¿El Dibu? Yo le he metido mucho al Dibu...", apuntó, tras lo cual procedió a convertir la pena máxima y poner en ventaja al Real Madrid.