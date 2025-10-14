Dolor en Platense: un hincha murió tras descompensarse durante el partido ante Riestra
La dirigencia de Platense expresó su profundo pesar y puso a disposición de las autoridades las imágenes del hecho.
Un hincha de Platense falleció este lunes luego de sufrir una descompensación en la tribuna durante el encuentro frente a Deportivo Riestra, disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López. El hecho fue confirmado por la propia institución a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar y acompañamiento a la familia del simpatizante.
Cómo ocurrió el hecho en el estadio de Platense
Según el informe difundido por el club, el incidente ocurrió a las 19:37 en la tribuna Roberto Goyeneche, cuando Osvaldo David Muñoz, hincha del “Calamar”, se descompensó mientras transcurría el partido.
De inmediato, se activó el protocolo de emergencias y el personal médico ingresó a la tribuna apenas dos minutos después. A las 19:41, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López, donde se intentó reanimarlo.
Pese a los esfuerzos médicos, Muñoz falleció en el centro de salud, según confirmó la institución en su comunicado.
Platense informó que cuenta con registros fílmicos del momento del hecho y que el material fue entregado a las autoridades competentes para su análisis.
En el texto, el club manifestó “su profundo dolor y condolencias a la familia, allegados y amigos del fallecido”, al tiempo que destacó el impacto emocional que generó la noticia dentro de la comunidad calamar.