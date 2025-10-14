Dolor en Platense: un hincha murió tras descompensarse durante el partido ante Riestra

La dirigencia de Platense expresó su profundo pesar y puso a disposición de las autoridades las imágenes del hecho.

El simpatizante, identificado como Osvaldo David Muñoz, se descompensó en la tribuna y murió pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo.

Un hincha de Platense falleció este lunes luego de sufrir una descompensación en la tribuna durante el encuentro frente a Deportivo Riestra, disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López. El hecho fue confirmado por la propia institución a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar y acompañamiento a la familia del simpatizante.

Cómo ocurrió el hecho en el estadio de Platense Según el informe difundido por el club, el incidente ocurrió a las 19:37 en la tribuna Roberto Goyeneche, cuando Osvaldo David Muñoz, hincha del “Calamar”, se descompensó mientras transcurría el partido.

De inmediato, se activó el protocolo de emergencias y el personal médico ingresó a la tribuna apenas dos minutos después. A las 19:41, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López, donde se intentó reanimarlo.

comunicado platense Platense publicó un comunicado en sus cuentas oficiales. X Pese a los esfuerzos médicos, Muñoz falleció en el centro de salud, según confirmó la institución en su comunicado.

Platense informó que cuenta con registros fílmicos del momento del hecho y que el material fue entregado a las autoridades competentes para su análisis.