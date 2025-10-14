Presenta:

Deportes

|

Platense

Dolor en Platense: un hincha murió tras descompensarse durante el partido ante Riestra

La dirigencia de Platense expresó su profundo pesar y puso a disposición de las autoridades las imágenes del hecho.

MDZ Deportes

El simpatizante, identificado como Osvaldo David Muñoz, se descompensó en la tribuna y murió pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo.

El simpatizante, identificado como Osvaldo David Muñoz, se descompensó en la tribuna y murió pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo.

X @caplatense

Un hincha de Platense falleció este lunes luego de sufrir una descompensación en la tribuna durante el encuentro frente a Deportivo Riestra, disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López. El hecho fue confirmado por la propia institución a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar y acompañamiento a la familia del simpatizante.

Cómo ocurrió el hecho en el estadio de Platense

Según el informe difundido por el club, el incidente ocurrió a las 19:37 en la tribuna Roberto Goyeneche, cuando Osvaldo David Muñoz, hincha del “Calamar”, se descompensó mientras transcurría el partido.

Te Podría Interesar

De inmediato, se activó el protocolo de emergencias y el personal médico ingresó a la tribuna apenas dos minutos después. A las 19:41, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López, donde se intentó reanimarlo.

comunicado platense
Platense publicó un comunicado en sus cuentas oficiales.

Platense publicó un comunicado en sus cuentas oficiales.

Pese a los esfuerzos médicos, Muñoz falleció en el centro de salud, según confirmó la institución en su comunicado.

Platense informó que cuenta con registros fílmicos del momento del hecho y que el material fue entregado a las autoridades competentes para su análisis.

En el texto, el club manifestó “su profundo dolor y condolencias a la familia, allegados y amigos del fallecido”, al tiempo que destacó el impacto emocional que generó la noticia dentro de la comunidad calamar.

Archivado en

Notas Relacionadas