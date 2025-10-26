Dolor en la NFL: muere Nick Mangold, leyenda de los New York Jets, a los 41 años

El mundo de la NFL despidió este domingo a una emblemática figura: Nick Mangold , histórico centro de los New York Jets , quien falleció a los 41 años a causa de complicaciones renales, según confirmó el equipo a través de un comunicado oficial.

“Nick fue más que un centro legendario. Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante 11 años y un querido compañero, cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el fútbol americano de los Jets”, expresó Woody Johnson, presidente de la franquicia neoyorquina.

A comienzos de octubre, Mangold había revelado que enfrentaba un grave problema de salud. En una carta dirigida a su exequipo, explicó que padecía una enfermedad renal crónica derivada de un defecto genético diagnosticado en 2006, el mismo año en que debutó en la NFL .

“Estoy en diálisis mientras buscamos un trasplante de riñón. Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tendría más tiempo”, escribió el exjugador apenas diez días antes de su fallecimiento.

Originario de Centerville, Ohio, Nick Mangold fue elegido por los Jets en la primera ronda del Draft 2006. Desde su llegada, se consolidó como la piedra angular de la línea ofensiva que llevó a la franquicia a tres participaciones en playoffs, incluyendo dos finales de la Conferencia Americana (2009 y 2010), donde cayeron ante los Indianapolis Colts y los Pittsburgh Steelers.

Durante sus 11 temporadas en Nueva York, Mangold disputó 164 partidos como titular, obtuvo siete selecciones al Pro Bowl —un récord para la franquicia— y fue elegido dos veces All-Pro, lo que le valió ingresar al Anillo de Honor de los Jets.

El legado de Nick Mangold

Aunque Mangold no alcanzó en vida a ser parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, su nombre está entre los 52 candidatos para la clase 2026. De avanzar en las votaciones, podría integrar la lista de ocho nuevos miembros que se anunciarán antes del Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026.

“En nombre de toda la familia Johnson y la organización de los New York Jets, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Jenny, sus cuatro hijos —Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte— y a todos los que lo amaron. Nick Mangold siempre será un Jet”, concluyó Woody Johnson en su mensaje de despedida.