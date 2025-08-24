Deportivo Maipú reaccionó, empató y sigue en zona de reducido

El Cruzado igualó ante Los Andes, en un partido que era clave para ambos. Gómez marcó para la visita y Agüero decretó el 1-1 final.

Deportivo Maipú no pudo pasar del empate ante Los Andes.

Deportivo Maipú y Los Andes empataron 1 a 1 este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un duelo correspondiente a la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. El resultado mantiene al Cruzado en zona de reducido, con 37 puntos, apenas uno más que su rival de esta jornada.

Esta era a priori la mayor preocupación de Maipú, que venía de perder entre semana y necesitaba un voto de confianza para seguir en carrera en su objetivo de clasificar al reducido por un ascenso a Primera.

maipú vivo4 Deportivo Maipú-Los Andes, por la fecha 28 de la Primera Nacional. Prensa Deportivo Maipú El encuentro fue intenso, aunque con pocas luces en la primera parte. Maipú intentó adueñarse del trámite desde el inicio, pero la visita tuvo la chance más clara con un desborde de Echavarría y un remate de Matías González que se fue por encima del travesaño. El local respondió con disparos de Franco Saccone y un cabezazo de Luciano Paredes, aunque sin efectividad.

En el complemento llegaron las emociones. Matías Gómez abrió el marcador para Los Andes, aprovechando una distracción defensiva del Cruzado. Con la desventaja, el equipo de Alexis Matteo reaccionó y buscó con insistencia hasta encontrar la igualdad. Fue Áaron Agüero, con un certero cabezazo tras centro de Marcelo Eggel, quien puso el 1-1 definitivo.

El gol de Matías Gómez para Los Andes Gol de Los Andes frente a Maipú Gol de Los Andes frente a Maipú TyC Sports Play Arón Agüero consiguió el empate para Maipú Arón Agüero consiguió el empate para Deportivo Maipú ante Los Andes Arón Agüero consiguió el empate para Deportivo Maipú ante Los Andes Sobre el final, ambos tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo, pero la falta de precisión mantuvo la paridad. Así, Maipú suma su tercer partido sin victorias, aunque sigue en puestos de reducido y ya piensa en la próxima fecha, cuando reciba a Deportivo Madryn en Mendoza.