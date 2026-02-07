De la mano de Gonzalo Quesada, Italia obtuvo un enorme triunfo sobre Escocia

Con el sello del argentino Gonzalo Quesada, Italia venció 18-15 a Escocia en Roma y arrancó el Seis Naciones con un triunfo clave.

Italia debutó con una victoria tan trabajada como valiosa en el Seis Naciones y el nombre propio de la jornada fue Gonzalo Quesada. El entrenador argentino dejó su sello en el 18-15 ante Escocia en el Olímpico de Roma: un equipo intenso desde el arranque, pragmático bajo la lluvia y con la fortaleza mental necesaria para resistir hasta el final.

La Azzurra arrancó el torneo con una clara idea de juego, ejecutada a la perfección en los primeros quince minutos. Con posesión, agresividad y lectura del rival, el equipo de Quesada golpeó rápido con los tries de Louis Lynagh —tras una notable intervención de Juan Ignacio Brex— y Tommaso Menoncello. Italia dominó territorio y pelota, y capitalizó cada avance frente a una Escocia sorprendida y desordenada en defensa.





quesada Gonzalo Quesada marcó un hito en su debut para Italia en el Seis Naciones. El trabajo de Italia para lograr el triunfo El conjunto visitante reaccionó apoyándose en el empuje de sus forwards y en los errores defensivos italianos cerca del ingoal. Tras varios penales consecutivos, Jack Dempsey logró quebrar la resistencia local. Aun así, el cierre del primer tiempo volvió a mostrar la mano del entrenador argentino: orden, paciencia y puntos cuando el partido lo permite. Con una conversión por lado y un penal de Paolo Garbisi, Italia se fue al descanso 15-7 arriba.

En el complemento, la lluvia transformó el partido y puso a prueba el plan de Quesada. El juego se volvió friccionado, con menos fases y muchos errores, pero Italia no se desordenó. Defendió con disciplina, ganó las formaciones fijas y entendió que el contexto pedía administrar la ventaja antes que arriesgar de más. Solo hubo un penal por lado, reflejo de un duelo trabado y físico.