Francia arrancó el Seis Naciones con autoridad y golpeó fuerte ante Irlanda

El campeón vigente, Francia , se impuso a Irlanda 36-14 en París con un rugby intenso y efectivo, dominó desde el inicio y presentó su candidatura a retener el título. El equipo verde tardó más de un tiempo en entrar en partido.

Francia inauguró una nueva edición del Seis Naciones con una actuación convincente frente a Irlanda , al que venció por 36-14 en un Stade de France colmado. Con un rugby presionante, dinámico y de alto ritmo, el seleccionado galo ahogó a los dirigidos por Andy Farrell durante la primera mitad y construyó una ventaja clave para manejar el partido.

El clásico europeo volvió a tener un peso especial en el torneo. No solo por la reciente rivalidad entre ambos, campeones de las últimas ediciones, sino también por la disputa del nuevo “Solidarity Trophy” , creado para celebrar el vínculo histórico entre Francia e Irlanda, que quedó en manos locales.

El XV del gallo, que llegaba como favorito, mostró su mejor versión desde el arranque. A los 13 minutos abrió el marcador con un gran ensayo de Louis Bielle-Biarrey, convertido por Thomas Ramos. El dominio francés se sostuvo con presión constante, control del oval y claridad ofensiva, y volvió a reflejarse con una rápida jugada entre Antoine Dupont y Matthieu Jalibert que terminó en try del apertura.

La efectividad de Ramos a los palos y el oportunismo de Charles Ollivon estiraron la diferencia hasta un contundente 22-0 al descanso , ante una Irlanda superada y golpeada por varias bajas sensibles.

francia irlanda Francia fue muy superior a Irlanda en el inicio del Seis Naciones.

Reacción irlandesa y cierre con sello francés

Tras el entretiempo, Francia mantuvo la intensidad y volvió a golpear rápido: una patada precisa de Ramos encontró nuevamente a Bielle-Biarrey, que apoyó su segundo ensayo y aseguró el bonus ofensivo con apenas 47 minutos jugados.

Recién entonces Irlanda logró reaccionar. Con los cambios, el equipo visitante mejoró en todas las facetas y descontó con tries de Nick Timoney y Michael Milne, ambos convertidos por Sam Prendergast, para ponerse 29-14.

Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo final, los galos recuperaron el control y cerraron la historia con una corrida letal de Théo Attisogbe, que selló el 36-14 definitivo y confirmó el sólido inicio de Francia en el Seis Naciones.

Con este triunfo, el campeón vigente dejó en claro que sigue siendo el rival a vencer y que su ambición de renovar el título está más viva que nunca.





Embed

FUENTE: EFE