Francia arrancó el Seis Naciones con autoridad y golpeó fuerte ante Irlanda
Francia superó 36-14 a Irlanda en París, mostró un rugby dominante desde el inicio y arrancó el Seis Naciones como gran candidato.
El campeón vigente, Francia, se impuso a Irlanda 36-14 en París con un rugby intenso y efectivo, dominó desde el inicio y presentó su candidatura a retener el título. El equipo verde tardó más de un tiempo en entrar en partido.
Un primer tiempo demoledor del campeón
Francia inauguró una nueva edición del Seis Naciones con una actuación convincente frente a Irlanda, al que venció por 36-14 en un Stade de France colmado. Con un rugby presionante, dinámico y de alto ritmo, el seleccionado galo ahogó a los dirigidos por Andy Farrell durante la primera mitad y construyó una ventaja clave para manejar el partido.
El clásico europeo volvió a tener un peso especial en el torneo. No solo por la reciente rivalidad entre ambos, campeones de las últimas ediciones, sino también por la disputa del nuevo “Solidarity Trophy”, creado para celebrar el vínculo histórico entre Francia e Irlanda, que quedó en manos locales.
El XV del gallo, que llegaba como favorito, mostró su mejor versión desde el arranque. A los 13 minutos abrió el marcador con un gran ensayo de Louis Bielle-Biarrey, convertido por Thomas Ramos. El dominio francés se sostuvo con presión constante, control del oval y claridad ofensiva, y volvió a reflejarse con una rápida jugada entre Antoine Dupont y Matthieu Jalibert que terminó en try del apertura.
La efectividad de Ramos a los palos y el oportunismo de Charles Ollivon estiraron la diferencia hasta un contundente 22-0 al descanso, ante una Irlanda superada y golpeada por varias bajas sensibles.
Reacción irlandesa y cierre con sello francés
Tras el entretiempo, Francia mantuvo la intensidad y volvió a golpear rápido: una patada precisa de Ramos encontró nuevamente a Bielle-Biarrey, que apoyó su segundo ensayo y aseguró el bonus ofensivo con apenas 47 minutos jugados.
Recién entonces Irlanda logró reaccionar. Con los cambios, el equipo visitante mejoró en todas las facetas y descontó con tries de Nick Timoney y Michael Milne, ambos convertidos por Sam Prendergast, para ponerse 29-14.
Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo final, los galos recuperaron el control y cerraron la historia con una corrida letal de Théo Attisogbe, que selló el 36-14 definitivo y confirmó el sólido inicio de Francia en el Seis Naciones.
Con este triunfo, el campeón vigente dejó en claro que sigue siendo el rival a vencer y que su ambición de renovar el título está más viva que nunca.
FUENTE: EFE