¿Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura? La brecha con otras ligas que expone a la AFA

Racing y Estudiantes definen el Clausura 2025, pero el incentivo económico vuelve a quedar en el centro del debate por su escaso impacto frente a otras ligas.

Platense recibió un cheque de 500 mil dólares por ganar el Torneo Apertura por parte de la Conmebol.

Racing y Estudiantes definen esta noche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, al campeón del Torneo Clausura 2025. Más allá del título y del prestigio deportivo, el foco vuelve a ponerse en el premio económico, muy lejos de los montos que se reparten en otras ligas de Sudamérica y, ni hablar, de Europa.

El campeón recibirá 500.000 dólares otorgados por la Conmebol, el mismo monto que cobró Platense por ganar el Apertura, más el 70 por ciento de la recaudación de la final, una vez descontados los gastos de organización. Para el partido se vendieron 33.500 entradas, con precios entre 50.000 y 150.000 pesos.

El premio del Torneo Clausura, muy lejos de Sudamérica y a años luz de Europa Chiqui Tapia premio presidente de Platense.jpg Platense salió campeón, pero se llevó menos plata que varias ligas "menores" de Sudamérica. captura de TV Con esos números, el ingreso total estimado para el ganador rondará los 2.300 millones de pesos, equivalentes a unos 1.600.000 dólares. Aun así, el premio queda por debajo de otros torneos de la región e incluso resulta menor al monto que recibió Coritiba por consagrarse campeón de la Serie B de Brasil.

El título, sin embargo, otorga un beneficio clave: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Solo por disputar la fase de grupos, cada club percibe un ingreso base de 3 millones de dólares, una cifra determinante para las finanzas de los equipos argentinos.