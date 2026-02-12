¿Cuándo vuelve la Premium? Ya tiene fecha el regreso del futsal mendocino

La Premium del futsal mendocino ya tiene día confirmado: el Apertura 2026 comenzará el 27 de febrero.

La cuenta regresiva terminó. El próximo 27 de febrero comenzará oficialmente el Torneo Apertura 2026 de la categoría Premium del futsal mendocino, tanto en la rama masculina como femenina, marcando el inicio de una nueva temporada cargada de expectativa.

La premium comienza en ambas ramas En el FSP Femenino, la primera fecha tendrá cruces atractivos como Cementista ante Luján SC, Pacífico frente a Godoy Cruz, Ujemvi contra Municipalidad de Maipú, San José ante Regatas, Gimnasio Nº1 frente a Palmira y Jockey Club ante Guaymallén. Una jornada que promete intensidad desde el arranque y que pone en marcha la ilusión de los equipos que buscarán pelear el título.

futsal femenino Cementista, el rey absoluto del futsal femenino en Mendoza. Futsal de Primera Por el lado del FSP Masculino, la fecha inaugural también presenta partidos de alto voltaje. Don Orione se medirá con CUC, Andes Talleres enfrentará a U. Maza, Vistalba jugará ante Godoy Cruz, Alemán chocará con Don Bosco, Jockey Club lo hará frente a COP, Municipalidad de San Martín ante Banco Nación, Cementista contra V. Hipódromo y Regatas frente a Independiente Rivadavia.

Con planteles renovados, refuerzos y la base de jugadores que vienen compitiendo a gran nivel en los últimos años, la Premium vuelve a escena consolidada como la máxima categoría del futsal provincial.