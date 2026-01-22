Cristian Traverso fue lapidario con la llegada de Ángel Romero a Boca: palazo a Riquelme

El exdefensor xeneize utilizó su cuenta de Instagram para expresar su desacuerdo con el inminente arribo del delantero paraguayo Ángel Romero.

El exjugador de Boca cuestionó la política de refuerzos del club con un fuerte mensaje.

Boca Juniors está cerca de cerrar la incorporación de Ángel Romero como su primer refuerzo de 2026, luego de avanzar en un acuerdo de palabra con el delantero paraguayo. Tras descartarse la llegada de Marino Hinestroza, el atacante de 33 años quedó a un paso de viajar a la Argentina para realizarse los estudios médicos y firmar su contrato, una operación que generó repercusión inmediata en el mundo xeneize.

Romero ya había estado en el radar del club en temporadas anteriores, pero en aquel momento eligió continuar su carrera en el fútbol mexicano. Ese antecedente fue recordado en las últimas horas por Cristian Traverso, una de las figuras emblemáticas del ciclo más exitoso de Boca bajo la conducción de Carlos Bianchi, quien no ocultó su malestar ante la negociación.

El exdefensor eligió su cuenta de Instagram para marcar su postura y dejó un mensaje que fue interpretado como una crítica directa a la conducción encabezada por Juan Román Riquelme.

El mensaje de Cristian Traverso en las redes A través de una historia en la red social, Traverso escribió: “Si estás libre y nadie se pelea por vos, no te preocupes. Acá estamos nosotros… cumpliendo sueños!!!“, una frase que fue leída como un cuestionamiento al criterio dirigencial en el mercado de pases.

Además, acompañó la publicación con una encuesta en la que preguntó "¿Llega?", ofreciendo dos opciones de respuesta: "Salto de calidad" o "¡NOOO! ¡Eligió Cruz Azul cuando pudo venir libre!". Con ese gesto, dejó en claro su rechazo al arribo del delantero paraguayo y profundizó su postura crítica.