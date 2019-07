"No fui a la premiación porque no quiero ser parte de esta corrupción"

Lionel Messi no se guardó nada. Tal como sucedió tras el partido ante Brasil, hoy la Pulga volvió a cargar contra la Conmebol y habló de corrupción, una palabra fuerte y que le podría traer consecuencias en el futuro. "Nos vamos con la sensación de que estábamos para más y no nos dejaron estar en la final", disparó el rosarino.

Mas sobre este tema Copa América La insólita expulsión de Messi

A la hora de explicar lo que fue su expulsión, Messi reconoció que tanto él como Medel estuvieron mal sancionados por el árbitro paraguayo Díaz de Vivar: "Con una amarilla se terminaba para los dos. Son cosas que suelen pasar en los partidos, pero bueno, lo que dije la vez pasada tal vez pasó factura y fue mandado. Ya está, lo importante es que el equipo con diez respondió bien y se terminó bien la Copa".

Al ser consultado por su ausencia en la premiación, Messi fue categórico y le pegó a la Conmebol nuevamente: "No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que tuvimos en esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, que fuimos en crecimiento del principio y no nos dejaron estar en la final. Los árbitros y eso no permiten que se disfrute del show".

Por último, no guardó rencor con Gary Medel y se mostró tranquilo pensando en lo que se viene: "Medel siempre juega al límite, tiene muchas de estas peleas por partido y no era roja para ninguno de los dos. La verdad hay que decirla, me voy tranquilo y con la cabeza alta. Espero que se respete a este grupo".