Con uno menos desde lo 3', River igualó 1-1 con Blooming en Bolivia en un flojo debut en la Sudamericana

Con diez desde el inicio, River ganaba 1-0 con un gol de Driussi, pero el débil Blooming se lo empató en el comienzo del segundo tiempo y casi se lo gana.

Julio Vila, defensor de Blooming va al piso ante la presencia de Sebastián Driussi, autor del 1-0 de River.

River empata 1-1 con Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El único gol del partido, hasta el momento, fue convertido por el delantero Sebastián Driussi, a los 35' del primer tiempo.

Sebastián Driussi facturó el 1-0 de River en Bolivia Sebastián Driussi hizo el 1-0 de River en Bolivia Sebastián Driussi hizo el 1-0 de River en Bolivia DSports Blooming igualó a los siete minutos del complemento, cuando Anthony Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda que había sido apenas desviado por Beltrán, en un intento de despeje.

El gol del empate de Blooming ante River Embed ¡BLOOMING IGUALÓ EL PARTIDO!



A los 8 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez conectó el centro de Moisés Villarroel y puso el 1-1 ante River.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS - #Sudamericana pic.twitter.com/e8d8dGhSMw — DSPORTS (@DSports) April 9, 2026 El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.