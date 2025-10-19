Con Mastantuono desde el arranque, el Real Madrid le ganó 1-0 al Getafe y es líder de La Liga de España

Franco Mastantuono fue titular en la victoria agónica del Merengue en su visita al Colliseum. Kylian Mbappé a los 80 marcó el único gol del partido.

Con Mastantuono de titular, el Real Madrid le ganó al Getafe y llega líder al clásico con el Barcelona. Foto: EFE

Un tanto del francés Kylian Mbappé, justo después de que el Getafe se quedara con uno menos por expulsión del franco-camerunés Allan Nyom, permitió al Real Madrid, que tuvo a Franco Mastantuono desde el arranque, sacar el triunfo del Coliseum (0-1) en un partido espeso y gris y con ello encarará el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu desde el liderato.

La entrada de Vinicius Junior y de Arda Guler fue determinante. Ambos empezaron en el banquillo. Xabi Alonso recurrió a ellos en el segundo periodo y su participación fue clave. Una falta sobre el brasileño sin balón de Nyom, que acababa de saltar al césped, significó la roja directa pese a las protestas del equipo de José Bordalás y acto seguido una nueva conexión entre el turco y el galo desequilibró la balanza.

Nyom le pegó a Vini y se ganó la expulsión

¡DURÓ UNOS SEGUNDOS!



Nyom entró, atendió a Vinicius y vio una roja insólita en el duelo entre Getafe y Real Madrid.#LaLigapic.twitter.com/uYHXMGhaNf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 19, 2025 Hasta ese momento el Getafe había sabido contener a un Real Madrid con pocas ideas, escasa fluidez y falta de acierto ante David Soria, acertado las veces que, principalmente Mbappé, había generado peligro.

Mbappé le dio el triunfo al Real Madrid El gol fue un estallido de júbilo y todo un alivio para un cuadro blanco que parecía impotente para ampliar su racha de victorias sobre el conjunto getafense. Celebraron los jugadores. También Xabi Alonso, al que no le salió bien la apuesta por la titularidad de Eduardo Camavinga, un tanto desacertado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1980012477459911032&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE REAL MADRID!



Fuerte remate del delantero francés para abrir el marcador contra Getafe.#LaLigaEnDSPORTS | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/hiWqULAnpA — DSPORTS (@DSports) October 19, 2025 La victoria, pese a quedarse el Getafe con nueve por expulsión de Alex Sancris a los 84 minutos, corrió peligro y necesitó de una salida in extremis del meta belga Thibaut Courtois ante el inglés Abu Bakarr Kamara. Con sufrimiento, el Real Madrid mantiene el liderato y espera la visita del Barcelona de Hansi Flick con dos puntos de ventaja.