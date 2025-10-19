Con Mastantuono desde el arranque, el Real Madrid le ganó 1-0 al Getafe y es líder de La Liga de España
Franco Mastantuono fue titular en la victoria agónica del Merengue en su visita al Colliseum. Kylian Mbappé a los 80 marcó el único gol del partido.
Un tanto del francés Kylian Mbappé, justo después de que el Getafe se quedara con uno menos por expulsión del franco-camerunés Allan Nyom, permitió al Real Madrid, que tuvo a Franco Mastantuono desde el arranque, sacar el triunfo del Coliseum (0-1) en un partido espeso y gris y con ello encarará el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu desde el liderato.
La entrada de Vinicius Junior y de Arda Guler fue determinante. Ambos empezaron en el banquillo. Xabi Alonso recurrió a ellos en el segundo periodo y su participación fue clave. Una falta sobre el brasileño sin balón de Nyom, que acababa de saltar al césped, significó la roja directa pese a las protestas del equipo de José Bordalás y acto seguido una nueva conexión entre el turco y el galo desequilibró la balanza.
Nyom le pegó a Vini y se ganó la expulsión
Hasta ese momento el Getafe había sabido contener a un Real Madrid con pocas ideas, escasa fluidez y falta de acierto ante David Soria, acertado las veces que, principalmente Mbappé, había generado peligro.
Mbappé le dio el triunfo al Real Madrid
El gol fue un estallido de júbilo y todo un alivio para un cuadro blanco que parecía impotente para ampliar su racha de victorias sobre el conjunto getafense. Celebraron los jugadores. También Xabi Alonso, al que no le salió bien la apuesta por la titularidad de Eduardo Camavinga, un tanto desacertado.
La victoria, pese a quedarse el Getafe con nueve por expulsión de Alex Sancris a los 84 minutos, corrió peligro y necesitó de una salida in extremis del meta belga Thibaut Courtois ante el inglés Abu Bakarr Kamara. Con sufrimiento, el Real Madrid mantiene el liderato y espera la visita del Barcelona de Hansi Flick con dos puntos de ventaja.
Sancris lo taló a Vini y también se fue expulsado
