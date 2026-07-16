Con Enzo Pérez entre los convocados, Deportivo Maipú recibe al duro San Martín de Tucumán

El Cruzado afronta un duelo clave en calle Vergara y todas las miradas estarán puestas en la posible vuelta de Enzo Pérez.

Deportivo Maipú afrontará este viernes uno de los partidos más esperados de la temporada. Desde las 15, recibirá a San Martín de Tucumán en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 21ª fecha de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá un atractivo especial: Enzo Pérez integra la lista de convocados y podría volver a vestir la camiseta del Cruzado.

La presencia del experimentado mediocampista es la gran novedad del equipo mendocino. Tras concretarse su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente, el ex River Plate y la Selección Argentina ya está a disposición del cuerpo técnico y podría sumar sus primeros minutos en esta nueva etapa.



Con Enzo Pérez entre los titulares, Maipú recibe a San Martín de Tucumán Más allá de la expectativa que genera Enzo, Maipú tendrá una prueba de máxima exigencia. Enfrente estará San Martín de Tucumán, uno de los grandes protagonistas de la categoría que llega con el objetivo de sostenerse por encima de Maipú en la tabla de valores.

El conjunto dirigido por Mariano Echeverrria intentará aprovechar el envión anímico que significó la llegada de Pérez y hacerse fuerte como local para sumar tres puntos que le permitan seguir prendido en la pelea por los puestos de clasificación al Reducido.

Todo indica que Enzo comenzará el partido entre los suplentes, aunque no se descarta que tenga minutos en el complemento. Su sola convocatoria ya representa un acontecimiento para los hinchas cruzados, que volverán a ver al ídolo con la camiseta del Deportivo Maipú después de una extensa y exitosa carrera en el fútbol argentino e internacional.