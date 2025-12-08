Con dos mendocinas, la Selección argentina de futsal hizo historia en el Mundial

Con la participación de las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero , la Selección Argentina femenina de futsal cerró este domingo una participación histórica en el primer Mundial de la disciplina, disputado en Filipinas , al finalizar en el cuarto puesto tras caer por 5-1 frente a España en el partido por el tercer lugar.

Más allá de no haber alcanzado el podio, el balance es altamente positivo para un equipo que se metió de lleno en la elite internacional.

El conjunto dirigido por Nicolás Noriega volvió a enfrentarse a una potencia europea luego de la dura derrota en semifinales ante Portugal (7-1) y, una vez más, pagó caro el poderío ofensivo de rivales con mayor recorrido en torneos de esta magnitud. España se impuso con goles de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba, mientras que Silvina Espinoza había marcado el empate parcial que ilusionó a la Albiceleste en el inicio del encuentro.

Argentina llegó a este Mundial tras consagrarse subcampeona de América y logró confirmar que su crecimiento es sostenido. La clasificación entre las cuatro mejores selecciones del planeta representa un salto de calidad para el futsal femenino nacional, que mostró competitividad, carácter y capacidad para medirse de igual a igual durante gran parte del certamen.

Actualmente ubicada en el sexto puesto del ranking mundial, detrás de Brasil, España, Portugal, Tailandia y Japón , la Selección dejó claro que el futuro es prometedor. La experiencia adquirida en este torneo marcará un antes y un después para un grupo que ya hizo historia y que ahora apunta a consolidarse entre las grandes potencias del futsal femenino mundial.

Las mendocinas en el Mundial

Las mendocinas Anita Ontiveros, del Estela Cortegada de España, y Mailén Romero, del Ceuta de España, tuvieron mucha participación en el Mundial. Ana quedará en la historia ya que abrió el marcador en el primer encuentro de la competencia, que terminó con triunfo argentino por 6 a 0 ante Marruecos. Mailén Romero también anotó un tanto en ese partido.

El segundo encuentro ante Polonia fue victoria 3 a 2, sin goles de las mendocinas. La fase de grupos la cerró ante Filipinas, con un contundente 5 a 1. Mailén Romero convirtió uno de los goles.

En cuartos, Argentina derrotó a Colombia. Fue 4 a 1, sin goles de las chicas de nuestra provincia. En semis, se acabó la racha ante Portugal, con una dura derrota por 7 a 1.