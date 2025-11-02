Cómo quedó Boca en la tabla anual y qué necesita frente a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Boca venció a Estudiantes y quedó cerca de asegurar su lugar en la Libertadores 2026. Con 56 puntos, depende de sí mismo para ingresar a la fase de grupos.

Miguel Merentiel convirtió un gol clave sobre la hora y Boca también quedó momentáneamente como lider de la Zona A.

Boca dio un paso gigante hacia la Copa Libertadores 2026 luego de vencer agónicamente a Estudiantes de La Plata. El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó a un empate de asegurarse, al menos, la fase previa del torneo continental.

El Xeneize jugará un Superclásico decisivo ante River el 9 de noviembre en la Bombonera. Una victoria allí garantizará la fase de grupos directamente, sin depender de otros resultados. Por su parte, un empate también le sirve para acercarse a la clasificación, aunque River tendrá la presión de ganar para superarlo en la tabla general.

Así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores Tabla Anual Con 56 puntos, Boca le sacó 5 unidades de ventaja a Argentinos y Deportivo Riestra, que ocupan los puestos 4° y 5° y son los únicos equipos que, con dos fechas por jugar, podrían desplazarlo. Además, Boca cuenta con mejor diferencia de gol que sus perseguidores, otro factor a su favor.

Rosario Central ya aseguró el primer puesto de la tabla anual con 65 puntos, mientras que River llega a 52 antes de enfrentar a Gimnasia. Más atrás aparecen Argentinos y Deportivo Riestra (51), San Lorenzo (49), Barracas Central (47) y, con 46, Racing y Lanús. Tigre suma 45 y también mantiene chances mínimas de acercarse a la pelea.