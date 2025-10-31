Claudio Caniggia reveló su reacción al enterarse de la muerte de Diego Maradona: "Fue terrible"

Claudio Caniggia dio a conocer su imperdible reacción al enterarse del fallecimiento del Pelusa aquel 25 de noviembre de 2020.

El pasado jueves, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años. El astro argentino y campeón del mundo en 1986 fue el mejor jugador de todos los tiempos junto a Lionel Messi y su partida en el 2020 generó tanto dolor y tristeza en sus familiares, amigos y compañeros de equipo con los que compartió vestuario.

Uno de los que más relación tenía con D10S fue Claudio Caniggia. En el Mundial de Italia 1990, Diego y el Pájaro formaron una de las duplas de ataque más recordadas en la Selección argentina. Incluso, la sociedad de ambos le permitió a la Albiceleste eliminar a la poderosa Brasil en los octavos de final de esa Copa del Mundo (un partido donde los brasileños fueron superiores y llegaron más veces al arco).

Claudio Caniggia reveló su reacción al enterarse de la muerte de Diego Maradona En el día de su cumpleaños, Caniggia reveló su reacción al enterarse del fallecimiento de Pelusa aquel 25 de noviembre de 2020: “Fue dificilísimo. Como a muchos de nosotros nos pasó, hubo tantas muertes y resurrecciones de Diego que no creía, decía 'no estoy tan seguro'. Creo que le pasó al pueblo argentino", sentenció en diálogo con DSports.

Claudio Caniggia reveló su reacción al enterarse de la muerte de Diego Maradona (Créditos: DSports) "Estaba pendiente de la noticia y no quería creer. Estaba afuera del país y decía 'quizá sea otra de las falsas versiones que han pasado tantas veces'", agregó sobre ese día negro que pasó a la historia del deporte mundial.