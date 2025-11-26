Chiqui Tapia rompió el silencio tras el polémico título de Central, con un fuerte palito a Verón: "Hay algunos que por ahí se olvidan..."

En medio del conflicto por el "pasillo de espaldas" de Estudiantes, Claudio Tapia le dejó una picante chicana a Juan Sebastián Verón durante los Premios Alumni.

La novela luego del "pasillo de espaldas" de Estudiantes a Rosario Central sigue sumando capítulos y, esta vez, fue Claudio Tapia, una de las voces más esperadas, quien encendió la mecha. Después de varios días de silencio tras el polémico título al Canalla, el presidente de la AFA aprovechó los Premios Alumni para salir a marcar postura y, de paso, dejarle un fuerte mensaje a Juan Sebastián Verón.

El gesto del Pincha, que eligió dar la espalda en lugar de homenajear a los rosarinos en el Gigante de Arroyito, decantó en un escándalo que incluyó rumores de sanción a los jugadores (finalmente eso no sucederá) y una fuerte intervención pública de Pablo Toviggino, el tesorero del ente rector, contra la Brujita por la medida adoptada.

Claudio Tapia rompió el silencio: el palito a Verón en los Premios Alumni En el marco de la ceremonia de los Premios Alumni, el Chiqui se subió al escenario para recibir el galardón de platino -se entregó por primera vez- y enfocó su discurso a los fuertes cuestionamientos contra su gestión que se intensificaron en los últimos días. "Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad", remarcó en primera instancia.

Acto seguido, llegó el dardo contra Verón y el mundo Estudiantes: "Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino", expresó Tapia, recordando cómo fue la clasificación del Pincha a los playoffs del Clausura (dependía de que Huracán y Belgrano no ganen en la última fecha, y fue lo que sucedió).