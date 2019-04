Centurión sin filtro: duras críticas y confesiones insólitas

El mediocampista de Racing, Ricardo Centurión, habló sin filtro de sus salidas nocturas y sus malas conductas que lo llevaron a entrenarse con la Reserva tras el empujón que le propinó a Eduardo Coudet en la cancha de River.

En una extensa entrevista disparó: "Estoy muy contento porque salí campeón. El grupo me banca y les tengo mucho aprecio a mis compañeros, pero desde la otra parte no me bancaron. Hasta ahora no me llamó nadie para ir a la fiesta del domingo".

"En Racing no me ayudaron en nada, no me dejaron ni jugar en Reserva. Hace cuatro semanas que no juego al fútbol. Yo no necesitaba que mis compañeros salieran a decir que fuera, pero la otra parte no me llamó. Tienen mi número. Me refiero a todos: Coudet, Milito, los dirigentes...", agregó.

Y sobre el manager de la Academia expresó: Le tenía mucho respeto cuando éramos compañeros (fueron campeones de 2014), pero dijo muchas cosas que no me dijo en la cara. Terminó diciendo que los pibes no tenían que juntarse a comer conmigo. Invité a mis compañeros de Reserva a comer un asado y desde la dirigencia (Milito) bajaron el mensaje que al que venía lo despedían".

Yo a la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo todos los días. Mis amigos me dicen que no para ir a tomar algo, entonces yo les digo que si no vienen conmigo, voy igual".

Durante la charla, el volante se cruzó con Oscar Ruggeri quien intentó aconsejarlo sobre sus cuidados para ser profesional y lejos de tomarlos, redobló la apuesta con confesiones realmente insólitas.

"Tuve seis años de carrera hasta acá. Sí, me mandé mis cagadas, pero yo solo necesito ayuda de un psicólogo. Acá hay que contratar a un jugador por todo, no por lo profesional. Y acá contrataron el combo y yo tenía que solucionar varias cosas", le respondió al ex capitán de la Selección.

Y cerró: "A los 36 años si me retiro, no me voy a arrepentir de nada. Mi mamá me dice que tengo que ser profesional, después está en uno tomar la decisión o no. Yo voy a jugar al fútbol acá o en cualquier lado. ¿Tomar en la casa de mi mamá y acostarme? Mirá que yo tomé la teta hasta los seis años. Mi mamá se siente orgullosa del hijo que tiene por más que me acueste a las seis de la mañana",